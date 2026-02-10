印尼零食大出包！調味豆爆黃麴毒素 香蕉餅、木薯餅違規摻甜味劑

食藥署今（10）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，其中有多達6批來自印尼的「香蕉餅」、「木薯餅」 以及「調味豆」，分別被檢出有甜味劑與真菌毒素不合格，數量重達3460公斤，不合格產品依規定必須在邊境全數退運或銷毀。

食藥署上午公布有19項的邊境查驗不合格名單，包括有中國的蜜薯、緬甸的薑黃粉、越南的冷凍地瓜、日本的紫鮮葉、印度的茴香子等，被檢出有農藥、漂白劑等不合格。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，其中本次有5批由輸入業者「美亞樂有限公司」報驗的印尼餅乾，檢出甜味劑不合格。第一批及第二批為「香蕉餅」，檢出糖精每公斤0.13克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.08至1.52克。

第三批至第五批則為「木薯餅」，檢出糖精介於每公斤0.05至0.06克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.03至1.11克。

蔡佳芬說，依據國內「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，上述兩項餅乾產品為非表列准用的範圍，所以這5批、總重3330公斤來自印尼的餅乾在邊境必須退運或銷毀。

蔡佳芬表示，食藥署統計近半年，國內受理印尼的餅乾，共報驗698批，檢驗不合格有17批，不合格率2.4%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署已經從今年1月13日起至3月9日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。

另蔡佳芬表示，輸入業者「百嘉貿易有限公司」報驗的印尼「調製豆（大蒜風味）」，檢出黃麴毒素B1 158 µg/kg、總黃麴毒素233 µg/kg，已超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，供直接食用之花生、油籽、黃豆，及其加工產品，去殼黃麴毒素B1限量為2 µg/kg、總黃麴毒素限量為4 µg/kg，總重76公斤的違規產品，同樣在邊境必須退運或銷毀。

