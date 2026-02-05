印尼面積9千坪巨坑續擴大 道路及農地遭吞噬

這個巨大的天坑硬生生截斷公路，首當其衝的是這一座高壓電塔。印尼蘇門答臘島中亞齊的這個天坑，形成時間已經超過25年，最早偵測到地層位移2年後，地面開始出現崩裂。

由於當地屬於火山地形，土壤含有大量的火山碎屑與火山灰，遇到水就容易造成崩裂。過去5年崩塌範圍從8100多坪增加到9000坪，咖啡田和辣椒田面積都因此限縮。有些農地距離斷崖甚至只有幾公尺遠，最快明（2027）年恐怕就無法耕種。

印尼農民蘇米亞蒂表示，「我的土地之前就受到影響，但那時候天坑距離還很遠，上個月情況才開始變得嚴重。」

為了避免民眾誤闖發生危險，距離斷崖10公尺處拉起封鎖線，並擺上「請勿靠近」的警示牌。

過去幾個月，這個巨大天坑崩塌的速度有加快的趨勢，原因是2025年底到2026年初，蘇門答臘遭受強烈豪雨侵襲，大量水分滲入地層，造成大規模的山崩。如今崩塌範圍逼近民宅與輸電設施，電力公司緊急下令進行電塔遷移。

印尼國家電力公司員工阿布杜拉曼指出，「為了防止天坑波及76號電塔，我們在將導線遷移至緊急臨時電塔後，也同步進行了原電塔的拆除工作。」

天坑已經截斷中亞齊通往交界的貝內爾梅利亞主要幹道，當地政府坦言，無法承擔目前的災情規模，已通報中央政府調派人力和資源協助處理。