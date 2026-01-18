印尼飛機失聯！山區尋獲機身殘骸 11人下落不明

印尼一架執行漁業巡察任務的小型監測飛機17日失聯，18日在南蘇拉威西省山區尋獲飛機殘骸，但機上11人仍下落不明。（翻攝自indonesia-air）

印尼一架執行漁業巡察任務的小型監測飛機17日失聯，當局18日證實已在南蘇拉威西省山區尋獲飛機殘骸，但機上11人仍下落不明。由於當地濃霧瀰漫、地形崎嶇，搜救行動進展受阻，相關單位已動員約1200名人員持續搜尋，飛機失事原因仍待進一步調查釐清。

包機執行任務途中失聯 機上共11人

根據外媒報導，這架隸屬印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport）的ATR 42-500型螺旋槳飛機，機上共有8名機組人員及3名漁業部職員。飛機於17日下午約1時30分自爪哇島日惹市起飛，前往南蘇拉威西省首府錫江（Makassar），途中與空中交通管制中心失去聯繫。

失聯前高度驟降 雷達畫面中消失

航空追蹤網站Flightradar24的未經證實資料顯示，飛機失聯前正以約1.1萬英尺高度飛行，隨後高度突然急速下降，並從雷達畫面中消失。南蘇拉威西省搜救單位18日清晨出動直升機，在馬洛斯地區布魯薩朗山（Mount Bulusaraung）多處發現飛機殘骸，包括機窗碎片、疑似機身的大型殘骸以及尾翼部分。

動員1200人搜救 地形惡劣行動受阻

搜救單位表示，飛機殘骸散落於濃霧籠罩、強風吹襲的山區，救援人員已陸續前往現場，但因能見度低、山區地形險峻，搜救工作面臨困難。目前當局已全面動員約1200人投入搜尋，希望盡快尋獲失蹤的機組人員與乘客。

廣告 廣告

印尼國家運輸安全委員會已介入調查，釐清飛機失事原因。

更多鏡週刊報導

伊朗最高領袖怒控川普「刑事罪犯」 哈米尼親口證實：3千人喪命

紐約護理師大罷工驚傳「出人命」！24歲病患扯管慘死 工會控：醫院用無照黑工

美籍YTR莎白怒了！帶兒回美國遭指點「他很大隻」 路人熱情摸頭竟開口：好醜