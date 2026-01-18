印尼飛機山區失聯...10人「只尋獲1具遺體」 大霧礙搜救

記者高珞曦／綜合報導

印尼航空運輸公司（IAT）1架ATR 42-500飛機17日白天失聯，最後定位地點在南蘇拉威西省（South Sulawesi province）山區，當局證實機上共有7名機組員及3名乘客，目前已找到疑似其中1人的屍體，還有據信是失事飛機的碎片。

印尼航空運輸公司1架飛機在南蘇拉威西省的布盧薩朗山區失聯，有關單位動員千名人力搜救。（圖／路透）

《路透社》報導，這架ATR 42-500飛機原訂從日惹省（ Yogyakarta）飛往南蘇拉威西省首府錫江（Makassar），機上載有7位機組員及3名乘客共10人，該班機由印尼海洋與漁業部包機，執行漁業空中巡查任務，3名乘客均為海洋與漁業部的工作人員。

不料在當地時間17日下午1時30分許（台灣時間下午2時30分許），在南蘇拉威西省馬洛斯地區（Maros）與空中交通管制中心失去聯絡。據報，飛機最後定位的位置布盧薩朗山（Mount Bulusaraung），距離印尼首都雅加達（Jakarta）東北方約1500公里。

從大霧濛濛的失事地點依稀可見到地上的飛機殘片。（圖／路透）

南蘇拉威西省搜救單位官員安迪（Andi Sultan）說，搜救人員在當地時間18日早上7時46分（台灣時間早上8時46分）起，發現飛機引擎、乘客座椅等許多殘骸和窗戶碎片，並在山區底部發現飛機的尾翼。

山區大霧影響搜救任務進行，現場人員在山溝發現1具遺體和座椅碎片。（圖／路透）

當天下午，在距離布盧薩朗山山頂約200公尺處的山溝，搜救人員發現1具罹難者遺體，但其他9人依然下落不明，有關單位派遣1200名人力持續搜索，但受限於濃霧及山區地形，搜救任務困難重重。

此外，IAT透過聲明表示，ATR 42-500飛機先前確實存在一些技術問題，但已在16日完成測試，從雅加達的哈利姆機場（HLP）飛往三寶壟（Semarang）、日惹省（Yogyakarta）的航班順利完成，沒有出現問題。

