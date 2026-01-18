印尼飛機山區失聯...10人「只尋獲1具遺體」 大霧礙搜救
記者高珞曦／綜合報導
印尼航空運輸公司（IAT）1架ATR 42-500飛機17日白天失聯，最後定位地點在南蘇拉威西省（South Sulawesi province）山區，當局證實機上共有7名機組員及3名乘客，目前已找到疑似其中1人的屍體，還有據信是失事飛機的碎片。
《路透社》報導，這架ATR 42-500飛機原訂從日惹省（ Yogyakarta）飛往南蘇拉威西省首府錫江（Makassar），機上載有7位機組員及3名乘客共10人，該班機由印尼海洋與漁業部包機，執行漁業空中巡查任務，3名乘客均為海洋與漁業部的工作人員。
不料在當地時間17日下午1時30分許（台灣時間下午2時30分許），在南蘇拉威西省馬洛斯地區（Maros）與空中交通管制中心失去聯絡。據報，飛機最後定位的位置布盧薩朗山（Mount Bulusaraung），距離印尼首都雅加達（Jakarta）東北方約1500公里。
南蘇拉威西省搜救單位官員安迪（Andi Sultan）說，搜救人員在當地時間18日早上7時46分（台灣時間早上8時46分）起，發現飛機引擎、乘客座椅等許多殘骸和窗戶碎片，並在山區底部發現飛機的尾翼。
當天下午，在距離布盧薩朗山山頂約200公尺處的山溝，搜救人員發現1具罹難者遺體，但其他9人依然下落不明，有關單位派遣1200名人力持續搜索，但受限於濃霧及山區地形，搜救任務困難重重。
此外，IAT透過聲明表示，ATR 42-500飛機先前確實存在一些技術問題，但已在16日完成測試，從雅加達的哈利姆機場（HLP）飛往三寶壟（Semarang）、日惹省（Yogyakarta）的航班順利完成，沒有出現問題。
延伸閱讀
馬斯克不忍了！告OpenAI、微軟「不當獲利」索賠1340億美元
魏哲家稱電力供應成擴產瓶頸！重電與能源股迎來重大利多
搶進AI產業！深圳祭百萬鼓勵「一人公司」 一張桌子就能創業
其他人也在看
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 30
只做「一動作」愛車變廢鐵！交通新制最重罰7.2萬、恐吃1年牢飯
新修正之道交條例第12條114年9月30日上路後，已經有人遭到開罰了。北市有民眾駕駛友人車輛，結果被舉發使用偽造他車車牌，現在車輛不僅被沒入，甚至還涉及刑法第212、216條偽造文書，最慘恐怕得吃上一年牢飯。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
果然 關稅只降美國車！ 哪些進口車即將受惠、值得敲碗？
美國關稅懸而未決，沒有人確定現在買車會不會吃虧，再加上貨物稅一併提出討論，台灣汽車市場吹起一陣「等待風」。就算2025年新車盡出，各大展間就是冷冷清清。 消費者觀望、車商很焦慮，針對近期熱論紛紛的進口汽車關稅議題，日前經濟部產業發展署署長邱求慧特地說明，強調政府未來將採取「先談關稅、再調整貨物稅」分階段策略。重要的是，關稅調降範圍僅針對美系車款，而非所有進口車！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 7 個月前 ・ 125
停工地內「卡位」遭酸「釘子車」 鄰居：車主在國外
停工地內「卡位」遭酸「釘子車」 鄰居：車主在國外EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
國1五股路段火燒車 進口豪車突竄火！5人急逃生
即時中心／廖予瑄報導國道1號火燒車！今（18）日下午近2時許，國道1號南向31.2公里，五股路段處，一台白色轎車停在外側路肩上，不明原因起火燃燒。警消獲報後趕赴現場灌救，火速在半小時內撲滅火勢，44歲張姓男駕駛及車內4人均未受傷；而消防人員也火速在下午2時30分將該轎車拖離現場，工務段也持續清理中；事故現場在下午2時34分完全排除，全線恢復通車。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
強制險根本不夠！一場車禍恐賠到破產 這3保命險必備
台灣車市在貨物稅減徵新制發酵下，買氣漸漸回溫，歲末年終成為民眾汰舊換新的熱門時機，不論是實現購入人生首部車的夢想，或是提升行車品質換新車，都是回饋家人與犒賞自己辛勞的大喜事。國泰產險提醒車主，在新車上路前務必檢視3大保障：第三人責任險、車體損失險及竊盜險是否到位，或進一步依照個人需求彈性附加其他險種，才能確保行車無後顧之憂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
Ford談科技、Suzuki玩創意、Mercedes-Benz挑戰世界紀錄，誰最吸睛？車市3場展演一次看
2026年初，台北車壇熱度全面引爆：福特六和、Taiwan Suzuki與台灣賓士三大品牌以截然不同的主題詮釋移動未來。福特於三創生活園區舉辦Ford品牌車展，以科技實境展演展現油電實力；Suzuki攜手Tomica打造巨型「玩具車盒」展示Jimny × Tomica 55周年特仕車與e Vitara 純電SUV；而台灣賓士則以全球矚目的Concept AM......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
車主出國愛車遭「水泥圍城」 網友戲稱：最強釘子戶｜#鏡新聞
澎湖馬公一處空地日前要重新鋪設水泥路面，提前公告請車主移車，卻有一台車始終沒有開走，也聯繫不上車主，施工單位只好先將車子圍起來，沿著周圍鋪水泥，讓這輛車儼然成了釘子戶，奇特景象引發議論。事後才得知，原來是車主出國，沒收到通知，已經趕快請家人去移車，施工單位也要把車子底下的坑洞趕緊補齊。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣森那美起亞正式啟用新北土城服務廠
（記者卓羽榛臺北報導）2025年車市面臨近10%的衰退挑戰下，Kia仍以全年度10,624台、年成長近4%的優異銷售成績，創下連續3年突破萬台的里程碑，並再創歷史新高紀錄。Kia總代理台灣森那美起亞秉...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雙載機車遭大貨車撞1死1傷 母女外出用餐天人永隔
新北市 / 綜合報導 新北三峽昨(17)日晚間發生死亡車禍！64歲的張姓婦人，騎車載38歲女兒出門，行經三峽復興路與隆恩路口時，和大貨車發生擦撞後倒地，婦人送醫後宣告不治，後座女兒受輕傷所幸無大礙。今(18)日下午相驗，女兒也到場，儘管逃過一劫，仍一臉驚魂未定。肇事駕駛供稱，當下沒注意前方有車，被依過失致死罪送辦。下班時間，馬路上車來車往，突然間傳出巨響，砰，一輛大貨車，撞倒雙載機車後，卻還直直往前開，似乎不曉得撞了人，機車被撞倒在地，包包鞋子全噴飛，而騎士倒地不起。車禍發生在昨日晚上六點多，新北市三峽區復興路上，當時大貨車和機車同向直行，機車行駛外側，再往前恐怕會上國道，機車稍稍往左靠被撞上，婦人雙腿重傷傷重不治，後座的女兒逃過一劫，駕駛供稱沒注意前方車輛，疑似天暗加上視線死角影響，被依過失致死罪送辦。記者VS.肇事貨車駕駛說：「是沒有注意到前方有車子嗎。」今日下午，肇事駕駛被帶往殯儀館相驗，低頭不發一語，殯儀館家屬，受傷的大女兒，臉部經過包紮，坐在椅子上似乎驚魂未定，三兄妹相驗後，一同離開殯儀館，難掩悲痛，沒想到只是出門吃個飯，竟就此和母親天人永隔。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
疑視線死角釀禍！大貨車擦撞雙載機車 母身亡、女兒輕傷
社會中心／馬聖傑、黃啓豪 新北市報導新北市三峽地區，發生一起死亡車禍！週六晚上，一名64歲的婦人，騎車載著38歲的女兒，要去吃晚餐，結果在半路上，和貨車發生碰撞，媽媽被捲入車底，當場身亡！在地居民說，事發的路口，車速快，道路設計有瑕疵，騎士得迅速變換車道，才不會騎上高速公路。晚上路口車流量很大，一輛大貨車往前直行，此時貨車右方一輛雙載機車，疑似要變換車道，不慎與貨車發生擦撞！雙載機車被捲入車底，機車騎士當場死亡，後座乘客則逃過一劫。消防分隊就在一旁，獲報後立刻出動，只見騎士躺在地上一動也不動，紅色機車橫躺在馬路上，包包、鞋子散落一地，重回現場，還能看到馬路上留有血跡。疑視線死角釀禍！大貨車擦撞雙載機車 母身亡、女兒輕傷。（圖／民視新聞）附近居民：「蠻嚴重的那個摩托車那個(騎士)，就當場死亡了，這邊其實就是很多大車啦，也是會開比較快。」64歲張姓婦人，週六晚上，騎車載38歲的女兒，從鶯歌要去三峽吃晚餐，沒想到，行經復興路與隆恩街口時，與一輛要前往物流中心載貨的貨車，發生碰撞，張姓女子當場身亡，女兒受輕傷，在地居民就抱怨，路口設計有瑕疵。民視記者 馬聖傑：「機車行駛在這一處路口的時候，得提早從外側車道往內切，因為若是繼續行駛在外側車道，就會通往高速公路，因此變換車道不當，就會很容易發生車禍。」疑視線死角釀禍！大貨車擦撞雙載機車 母身亡、女兒輕傷。（圖／民視新聞）實際觀察，機車、大貨車、汽車，搶道的情形，在這邊很尋常，重點是大家的車速都非常快，要是開得太慢、或是駕駛停頓太久，就會被後方車輛猛按喇叭。機車騎士：「很危險超危險的，車子快啊，那邊要往高速公路啊，機車就要靠到那個車道去，(你會不太敢騎嗎)，為了生活還是要騎。」機車騎士：「直行會有一點問題，因為有些車要上高速公路，有些車要直行，確實對機車會有些風險。」大貨車視線死角應該是釀禍主因，但路口的設計瑕疵，恐怕也得改善。原文出處：疑視線死角釀禍！大貨車擦撞雙載機車 母身亡、女兒輕傷 更多民視新聞報導入看守所首夜！林宸佑遭羈押情況曝光 獄方回應了癌末老翁百萬積蓄隨身帶 花蓮旅館忘鎖門一夕全被偷這是真的！怪大叔「哈士奇玩偶」屁股挖洞性侵射精民視影音 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
首部搭載Gemini AI的純電動車Volvo EX60將於1/21正式發表 自然對話沒問題
Volvo推出全新純電動車EX60，作為首款搭載Google全新AI助理Gemini的Volvo車款，Volvo EX60的用戶將能與其進行真正自然的對話，使其成為Volvo Cars迄今為止最智慧、技術最先進的車型。這款中型SUV EX60預計在1/21正式發表，它搭載了最先進的AI智慧技術，旨在讓消費者的生活更輕鬆、更安全、更便利，並帶來更多樂趣。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發表留言
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 70
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 567
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 103
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 6 小時前 ・ 11
街頭遭砍12刀！賀一航兒送醫「2度命危」：走錯路 因他痛改前非
已故男星賀一航兒子曾治豪近日登上綜藝節目分享人生故事，透露小時候爸爸賀一航工作繁忙，所以跟對方並不親近，再加上父母沒有在身邊陪伴，隔代教養也讓他逐漸變得叛逆，更因結交壞朋友，導致走在街上被砍12刀緊急送醫。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 28