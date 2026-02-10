自印尼進口的調製豆被檢出黃麴毒素超標，食藥署已要求業者將其退運或銷毀。（食藥署提供）

記者傅希堯／台北報導

食藥署10日公布本週邊境檢驗不合格名單，有6批來自印尼的餅乾零食被檢驗發現甜味劑、黃麴毒素等含量不符規定，6批食品共重3406公斤，食藥署已要求業者將不合格產品退運或銷毀，並沒有流入市面。

食藥署指出，由百嘉貿易有限公司自印尼進口的調製豆，被檢出黃麴毒素B1每公斤158微克、總黃麴毒素每公斤233微克。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬表示，依據食品中污染物質及毒素衛生標準，供直接食用的花生、油籽、黃豆，以及其加工產品，去殼黃麴毒素B1限量為每公斤2微克、總黃麴毒素限量為每公斤4微克，受檢產品已嚴重超標，這批共重76公斤貨品已要求業者依規定退運或銷毀。

食藥署表示，本週尚有由美亞樂有限公司自印尼進口的2批香蕉餅及3批木薯餅被檢驗出甜味劑含量不符規定，5批貨品之磺醯胺酸含量由0.03g/kg到1.52g/kg不等，依據食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，這些食用餅乾非表列准用磺醯胺酸之食品範圍，不符合食品安全衛生管理法相關規定。

食藥署統計，自民國114年8月2日至115年2月2日止的近半年中，共受理報驗698批印尼餅乾，檢驗不合格17批，不合格率2.4%，檢驗不合格原因包括防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格等。