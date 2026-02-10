印尼餅乾出包！5批甜味劑不合格 3.3公噸全銷毀

記者蔣季容／台北報導

印尼香蕉餅甜味劑被檢出不合格。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署今（10）日公布邊境不合格品項，此次有5批「印尼餅乾」被檢出甜味劑不合格，共計3330公斤在邊境必須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，此次有5批由輸入業者「美亞樂有限公司」報驗的印尼餅乾，檢出甜味劑不合格。第1批及第2批為香蕉餅，檢出糖精每公斤0.13克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.08至1.52克。第3批至第5批為木薯餅，檢出糖精介於每公斤0.05至0.06克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.03至1.11克。

廣告 廣告

印尼木薯餅被檢出甜味劑不合格。（圖／食藥署提供）

依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍，這5批印尼的餅乾共計3330公斤，在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘表示，食藥署統計近半年，從114年8月2日至115年2月2日止，受理印尼的餅乾，報驗698批，檢驗不合格17批，不合格率2.4%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署已經從115年1月13日起至115年3月9日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。

更多三立新聞網報導

這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下

沒有不舒服！她靠「1指標」揪出胰臟癌 醫：機率僅1％

2026過年何時貼春聯？除夕「這6小時」最旺 舊春聯要撕破

半夜頻尿恐是「心臟呼救」 醫示警：心血管崩壞的第一張骨牌

