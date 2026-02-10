印尼餅乾遭檢出3.3公噸「違規甜味劑」邊境攔截

食藥署今天（10）公布最新邊境檢驗食品不合格名單，多達5批印尼進口餅乾檢出非准用的甜味劑，3.3公噸產品須在邊境退運或銷毀。（圖／食藥署）

食藥署今天（10）公布最新邊境檢驗食品不合格名單，多達5批印尼進口餅乾檢出非准用的甜味劑，3.3公噸產品須在邊境退運或銷毀。據統計，近半年共698批印尼餅乾報驗輸入，其中17批不合格，食藥署持續針對該類產品在邊境採100％逐批查驗。

食藥署每周例行公布邊境檢驗不符合食品資訊，本次共19項，包括日本鮮溫州蜜柑、大陸冷凍薺菜丁、日本哈密瓜、緬甸薑黃粉、緬甸黑芝麻、日本紫蘇葉、越南白米、印度胡荽子、印度茴香子等，檢出農藥殘留不合格，另有大陸蜜薯和蒟蒻粉被檢出漂白劑不合格。

其中有5項皆為「美亞樂有限公司」報驗輸入的印尼餅乾，分別是香蕉餅檢出糖精每公斤0.13克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.08至1.52克，以及木薯餅檢出糖精介於每公斤0.05至0.06克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.03至1.11克。由於該產品非表列准用的範圍，因此這5批印尼餅乾共3330公斤，在邊境必須退運或銷毀。

食藥署統計，近半年受理印尼餅乾報驗698批，檢驗不合格17批，不合格率2.4％，原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署已經從今年年1月13日起至115年3月9日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100％。

另外，1項「百嘉貿易有限公司」自印尼報驗輸入的調製豆，被檢出真菌毒素不合格，包括黃麴毒素B1每公斤158微克、總黃麴毒素每公斤233微克。依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，供直接食用的花生、油籽、黃豆，及其加工產品，去殼黃麴毒素B1限量為每公斤2微克、總黃麴毒素限量為每公斤4微克。該批產品共76公斤，在邊境必須退運或銷毀。

