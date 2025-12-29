印尼養老院遭祝融！多數長者逃生不及 釀16死3傷

印尼蘇拉威西島萬鴉老市（Manado）一間養老院於當地時間28日晚間發生嚴重火災，造成16人死亡、3人燒傷。當地消防救難單位表示，火災發生時多數長者正在房間內休息，因此來不及逃生。

印尼一間養老院發生大火，16人不幸喪生。（圖／美聯社）

萬鴉老市消防救難機構負責人羅廷蘇魯（Jimmu Rotinsulu）表示，消防人員於週日晚間8時31分接獲韋爾達達邁退休之家（Werdha Damai retirement home）的火警通報。警消到場後疏散了12人，然而還是有16人死亡、3人燒傷。

羅廷蘇魯指出，許多罹難者的遺體在房間內被發現，由於火災發生在晚間，許多年長住民當時可能正在房間內休息。

這起火災是印尼近期發生的又一起致命火警事件。本月稍早，印尼首都雅加達一棟七層樓辦公大樓發生火災，當時造成至少22人死亡。

