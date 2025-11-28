印尼首都雅加達宣布 將禁止食用為目的販賣犬隻

用手抓起米飯，吃得津津有味，旁邊的配菜也包含一道狗肉。印尼首都雅加達官方本週宣布，即將禁止以食用為目的販賣犬隻，在6個月的落日條款過後就會開罰。官方強調這是出於衛生考量，因為不管是宰殺或是食用狗肉，都有可能感染狂犬病。

雅加達食安局長西達巴洛克指出，「這一步並不容易，因為這牽涉習慣，甚至文化習俗，我們可能可以改變特定群體，我們也想改變他們。」

大部分印尼人並不把狗當作食物，但少數民眾仍然會吃狗肉，甚至認為狗肉對登革熱有特殊療效。有人表示，雖然他們並沒有特別熱衷於品嘗狗肉，但這已經是他們傳統的一部份，不希望改變自己多年以來的習慣。

吃狗肉者沙加拉認為，「你不能忽略有吃狗肉傳統的人，來服務特定愛狗團體的利益，對吧？我們從小就吃狗肉，如果他們禁止了，我們怎麼辦？」

素食者、動保人士蘇珊娜表示，「我歡迎狗肉禁令，我真心希望雅加達作為全印尼的縮影，可以立法保護我和我同事這樣的人，讓吃狗肉、貓肉、非牲口動物的肉，成為犯罪行為。」

不同立場的民眾各有主張，但從2018年開始官方就公布指示，不把狗歸類為可以食用的動物，許多地區也陸續修改法規。因此部分肉商與餐廳已經不會在招牌上明白標示有販賣狗肉，相關資訊也只透露給熟客知道。不過，除了首都之外，印尼官方目前還沒有明文禁止食用狗肉。