印尼高中爆炸55人傷！校園清真寺遭襲 17歲嫌犯受傷手術中
雅加達高中清真寺驚傳爆炸！威力雖不強，卻造成55人受傷，其中多為學生，4人頭部和臉部受傷嚴重正在接受手術。警方初步調查，疑似17歲嫌犯引爆自製炸彈所致，這也是印尼首次有學校遭此類攻擊。目前校園已被封鎖並暫停上課，以確保師生安全。警方正全力釐清案情及校內是否還有其他潛在危險。
印尼首都雅加達一所高中於7日中午發生爆炸事件，造成55人受傷，其中包括多名學生。事件發生於校內清真寺，正值學生們完成例行祈禱時間。據調查，爆炸可能來自威力較低的自製炸彈，嫌犯年約17歲，目前因在爆炸中受傷而正在接受手術。這是印尼首次有學校遭到此類攻擊，當局已封鎖校園，並暫時停課以確保學生安全。
雅加達高中清真寺內的爆炸現場一片狼藉，地上的禮拜毯破裂掀起，柱子上留下焦黑痕跡。爆炸造成的傷者大多是學生，他們主要遭受燒燙傷及爆炸碎片造成的外傷。警方初步調查顯示，這可能是威力較低的自製炸彈所造成的爆炸。
眾議院副議長Sufmi Dasco Ahmad表示，嫌犯同樣被爆炸波及，仍在接受手術中，年齡大約17歲。目前官方尚未證實嫌犯是否為該校學生，也尚未釐清犯案動機。在55名傷者中，有4人頭部和臉部受傷情況較為嚴重，正在接受手術治療，另有20名學生需要住院觀察。
一位學生家長描述，孩子告訴他週五祈禱還沒開始就連續發生三次爆炸，孩子旁邊的同學受傷了，所幸孩子本人平安無事。許多家長在接獲學校通知後立即趕到現場，關切子女安危。
多位印尼官員也到場關心情況。值得注意的是，印尼過去曾發生過恐怖攻擊，但目標多為政府機關或警察局，這是首次有學校遭到攻擊。調查人員在爆炸現場附近發現疑似空氣槍的物品，但尚不確定是否與案件有關連。印尼警方正在全力調查此案，包括犯案動機以及校內是否還有其他潛在危險。在確認校園完全安全之前，學校已決定暫時停課，以保障全體師生安全。
