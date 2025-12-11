印尼黃金雞湯香氣四溢 移民署桃園市服務站陪新住民提前過節

迎聖誕元旦 移民署桃園市服務站邀新住民共製印尼黃金雞湯暖心過節。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】歡度聖誕及元旦佳節，移民署北區事務大隊桃園市服務站日前特別舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程，結合文化交流與法令提醒，為新住民朋友提前帶來溫馨又實用的佳節活動。

活動中，桃園市服務站邀請印尼籍多元文化講師官美連女士，帶領學員們動手製作印尼經典美食黃金雞湯（Soto Ayam）。官美連分享，這道雞湯是印尼最具代表性的國民料理之一，無論街頭小攤或高級餐館，都能看到它的蹤影。製作過程先以雞肉熬湯，加入檸檬葉、薑黃、石栗、月桂葉和香茅等多種香料增添風味，再把煮熟的雞肉拆絲，搭配番茄、冬粉、高麗菜及水煮蛋，最後淋上金黃湯頭，一碗色香味俱全的黃金雞湯立刻完成。寒冬時節喝上一口熱湯，立刻暖心又暖胃，讓新住民朋友們感受到家的溫暖，也在異國他鄉分享故鄉味。

除了美食教學，活動同時結合法令宣導，由桃園市服務站主任黃英貴親自提醒大家防範非洲豬瘟的重要性。非洲豬瘟疫情於國際間持續肆虐，一旦傳入國內，將對畜牧業造成鉅大損失。黃主任強調，防疫工作需要全民共同參與，提醒新住民朋友避免攜帶及郵寄豬肉製品進入臺灣，違規可能高達新臺幣100萬元的罰鍰，同時守護國家養豬產業安全，維護大家共同的生活環境。

桃園市服務站亦特別說明新版「自行到案罰鍰減半」政策，鼓勵逾期停(居)留的外國人主動向移民署及相關治安機關報到並依規辦理離境手續，將可享有裁罰金額減半的優惠。隨著聖誕與元旦佳節即將到來，這項政策用心為新住民打造更安全且圓滿的節慶體驗，提醒逾期停（居）留的朋友把握機會，早日返鄉與家人團聚，安心過節。(圖/移民署桃園市服務站提供)