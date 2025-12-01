印尼、日本低價水泥進口增 業者申請傾銷調查

國內的進口水泥低價傾銷爭議再度浮現，自從財政部今年7月向越南進口水泥，課徵23.2%的反傾銷稅，儘管越南進口水泥數量第3季比第2季減少40%，沒想到進口商卻轉向印尼進口低價熟料，又向日本進口低價水泥。

據了解，進口和本土水泥每公噸價差最高約700元，導致今年全台進口水泥和熟料，和去年同期相比不減反增。

台灣水泥公司資產管理事業群總經理黃健強表示，「大量的傾銷搶占市占率，當然是對我們國內的產業發展是不利的，同時也嚴重地影響國內水泥業肩負的國家政策，處理工業廢棄物，還有循環經濟減碳的政策。」

為了維護國內水泥業者的貿易權益，水泥公會已經在日前，正式向政府提出新的傾銷調查申請，希望可以還給國內水泥業者公平競爭的市場環境。

據水泥公會表示，印尼出口到台灣的離岸價格，和當地市場售價相比差距超過一半；比較日本出口離岸價格和當地水泥價格，價差則來到三分之二，顯現外銷價格偏低。不只進口水泥價格傾銷問題，還有碳排也得留意。

台灣水泥公司董事長張安平指出，「其實水泥業要求的只不過是一個公平，高碳排的水泥進到台灣來，這個碳排是算在台灣身上的，不是算在他們生產者身上的。」

中經院WTO及RTA中心資深副執行長劉大年分析，「印尼生產的這個水泥，它賣的價格跟越南也許一樣的便宜，一樣只有傾銷的嫌疑的話，我們業者就應該站出來要求制裁，維護我們本土業者的貿易權益。」

專家表示，水泥公會有提出傾銷調查申請，如果經過調查程序，確定有傾銷事實，就能課徵反傾銷稅。