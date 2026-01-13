印尼「木薯餅」甜味劑超標 中國靈芝也出事！

食藥署今（13日）公布最新邊境查驗不合格名單，共13項違規，其中有4項皆是印尼出口的木薯餅，驗出甜味劑含量不符規定。（圖／食藥署）





食藥署今（13日）公布最新邊境查驗不合格名單，共13項違規，其中有4項皆是印尼出口的木薯餅，驗出甜味劑含量不符規定，另外，自中國出口靈芝驗出農藥陶斯松。全數在邊境遭到退還及銷毀。

食藥署指出，西霸企業有限公司共有4批自印尼出口的「木薯餅」，檢出甜味劑糖精0.10 g/kg、環己基（代）磺醯胺酸0.15 g/kg；檢出甜味劑糖精0.14 g/kg；檢出甜味劑糖精0.24 g/kg、環己基（代）磺醯胺酸0.02 g/kg；檢出甜味劑糖精0.12 g/kg。

西霸企業有限公司自印尼出口的「木薯餅」，檢出甜味劑糖精0.14 g/kg。（圖／食藥署）

木薯餅逾4千公斤違規全數退運銷毀

依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品非表列准用之食品範圍，不符合食品安全衛生管理法第18條第1項規定，合計4424公斤不符合商品依規定退運或銷毀。

另外，陸惠中藥有限公司自中國出口「靈芝（乾木靈芝）」檢出農藥殘留含量不符規定，殘留農藥陶斯松0.05ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，陶斯松於蕈菜類為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.03 ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，共1000公斤依規定退運或銷毀。

陸惠中藥有限公司自中國出口「靈芝（乾木靈芝）」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署）

