印尼一架載有11人小型客機失聯 當局進行搜索

（中央社錫江17日綜合外電報導）印尼搜救機構今天告訴法新社，相關當局正搜索一架載有11人的失聯小型客機，而它最後訊號定位是在蘇拉威西島（Sulawesi）錫江市（Makassar）附近山區。

錫江市的搜救機構指出，這架印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport）的小型飛機從爪哇島（Java）日惹市（Yogyakarta）起飛，預計前往錫江市，機上乘客和機組員總計有11人。

法新社報導，這架客機於當地時間今天下午1時過後不久，就跟外界失去聯繫。

錫江市搜救機構提到，搜索隊伍已經部署到接壤錫江市的馬羅斯縣（Maros）山區，此地靠近飛機最後已知位置，地面與空中的搜索作業由空軍、警察及志工共同進行。

印尼是一個幅員遼闊的群島國家，眾多島嶼之間的交通相當仰賴航空運輸，但當地飛安紀錄不佳，近年來已經發生數起致命空難。（編譯：陳彥鈞）1150117