印尼、泰國、斯里蘭卡洪患近1000死 仍有數百失蹤、災民苦候物資

2025年12月1日，印尼搜救人員在西蘇門答臘省巴東班讓市發現一名洪災罹難者。美聯社



東南亞的印尼與泰國、南亞的斯里蘭卡上月均因超大豪雨爆發洪災，目前罹難人數已接近千人。這是氣候變遷加劇暴雨與極端天氣的最新事例，各國仍在搜尋數百名失蹤者；成千上萬居民則因大水受困，缺乏棲身之處與重要物資。

斯里蘭卡334人罹難

《彭博新聞》、《衛報》、路透社報導，斯里蘭卡上週遭熱帶氣旋狄瓦（Ditwah）重創，11月26日降下破紀錄豪雨，引發洪水與山崩，至週日（11/30）死亡人數大幅攀升至334人，仍有多人失蹤；首都可倫坡的低窪地區亦被淹沒。

這是斯里蘭卡在南亞大海嘯後20年來最嚴重的天災。2004年的海嘯在該國造成約3.1萬人死亡、逾百萬人無家可歸。

斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）已宣布進入緊急狀態。他週日發表全國演說，表示：「我們正面臨史上最大也最具挑戰性的天然災害。我們一定會把國家重建得比以往更好。」

斯里蘭卡遭泥流肆虐全島，可倫坡低窪地區週日仍泡在水中，除數百人喪生之外，還有許多人失蹤。大約14.8萬人被迫離家，暫居在臨時避難所。

距可倫坡250公里的馬納姆皮蒂亞（Manampitiya），大水退去後暴露慘重災情。一名72歲居民表示，當地雖然常淹水，但他「從未見過淹得這麼嚴重」。他向當地新聞網站表示，商家與財物損失慘重，甚至有一輛汽車在他店門口被沖到到翻覆。

2025年11月30日，斯里蘭卡首都可倫坡市區仍淹水，災民涉水而過。美聯社

印尼逾440人喪生 兩區域成孤島

在印尼，當局表示已有超過442人喪生，另有402人失蹤。政府正設法抵達蘇門答臘島受災最嚴重的地區，當地有成千上萬居民受困，缺乏基本物資。

在西蘇門答臘首府巴東，41歲居民阿福里安蒂（Afrianti）與一家九口在屋子僅餘的一面牆邊搭起帳棚避難。她向路透社表示：「我的家和生意全沒了，店也沒了。什麼都不剩。」

她表示，大水淹沒家園那天，「水一下子湧進家裡，我們害怕到立刻逃走」，但週五返回時「家已經不見了，被徹底摧毀」。

直至週日，蘇門答臘島仍有至少兩個地區對外隔絕。當局表示，已從雅加達派出兩艘軍艦運送援助物資。

美聯社報導，印尼多地因暴雨引發山體滑坡、道路受損及通訊中斷，部分災民無法取得食物與飲水。社群媒體影片顯示，有居民涉水試圖取得食物、藥品和燃料；有些人在及腰深水前往受損的便利商店。

當地警方表示，上週六（11/29）晚間有民眾闖入商店，已調派警力處理，但警方指出，這些搶掠行為發生時，援助物資尚未抵達，「居民不知道會不會有援助物資，擔心會挨餓」。

2025年11月30日，印尼西蘇門答臘省阿甘縣一座村莊，有車輛受困在洪水退去後的淤泥中。美聯社

2025年11月30日，印尼一名軍人在西蘇門答臘省丹那達塔縣藉繩索渡河，試圖搜救洪災受害者。美聯社

泰國176死 民怨升高

泰國上週也經歷10年來最嚴重水患之一，至週一（12/1）已確認至少176人死亡，經濟損失達236億泰銖（約新台幣231億元）。當局持續提供救援，並推出多項救濟措施，但民眾對政府的災害應對日益不滿，兩名地方官員已因處置不力遭停職。

每年6月至9月是東南亞的雨季，經常帶來豪雨，引發山崩與暴洪，今年的熱帶風暴更使情況加劇，印尼與泰國的死亡人數創下多年來的新高。

報導指出，氣候危機正影響風暴模式，雨季變長、降雨強度升高，引發突如其來的洪水，也助長風勢。

2025年11月29日，泰國宋卡府洪災後，居民清理家園。美聯社

