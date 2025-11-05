印尼、菲、泰駐台齊聚！ 南國文化嘉年華化身小東南亞 湧入上千人潮
2025南國文化嘉年華，日前於高雄車站前南國商圈社區盛大登場！匯聚眾多東南亞美食及手作攤位，營造獨特南國氛圍吸引上千人潮參與。駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾吏福、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處處長崔瑞霞及泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮等多位駐台代表親自出席，高雄市政府行政暨國際處長張硯卿、經濟發展局副局長林廖嘉宏、新興區長陳靜蘭亦到場支持，與高雄市民一同享受熱情多元的南國週末。
南國文化嘉年華今年邁入第8屆，規模創歷年最大，由高雄市印尼之友協會與高雄市站前南國商圈發展促進會共同主辦，駐台北印尼經濟貿易代表處代表也特別出席致意。艾吏福代表致詞時表示，目前約有40萬名印尼人在台工作與生活，印尼與台灣關係緊密如家人與朋友，感謝高雄市印尼之友協會長年舉辦南國文化嘉年華，讓活動成為文化理解與友誼連結的重要象徵，也充分展現對印尼社群的支持與關懷。
活動匯聚印尼、泰國、越南、菲律賓及馬來西亞等多國文化特色。透過美食、市集、音樂表演交織繽紛南洋風情。南國商圈發展促進會理事長蔡維信指出，今年特別將市集設於水岸旁，打造極具南洋風情的水上市場意象，現場設有近百個攤位，集結印尼炒麵、泰式奶茶、越南河粉、馬來西亞肉骨茶飯等東南亞經典美食；同時推出印尼蠟染、泰國DIY書籤、越風斗笠吊飾及菲律賓著色體驗等文化手作體驗，讓市民親手感受南國藝術的細膩魅力。
高雄六所在地大學也熱情參與，高雄科技大學印尼僑生聯誼會推出泰式奶茶、印尼海鮮煎餅與炒泡麵等道地料理，吸引民眾大排長龍；文藻外語大學則以「一站玩越：越美食•越精彩」為主題，推出清爽可口的越南料理，讓民眾體驗南國飲食文化。除了美食外，眾多手作互動攤位也讓民眾體驗東南亞特色文化，民眾手捧美食與手作成品開心合照，紛喊：「超chill！彷彿置身東南亞！」現場氣氛熱烈溫馨。
高雄市政府行政暨國際處長張硯卿致詞時表示：「希望所有朋友來到高雄，都能感受到家的溫暖與歸屬感。」她指出，高雄作為國際城市，持續推動多元文化與國際交流，今年更透過跨局處合作與多管道宣傳，邀請更多朋友共同參與，體驗高雄的友善與包容。未來市府將持續與駐台機構及民間團體合作，讓高雄成為新住民的第二家鄉。
張硯卿並特別感謝高雄市印尼之友協會、南國商圈發展促進會的熱情投入，以及順發電腦與多家企業的大力支持，讓更多夥伴成為「南國之友」，共同打造高雄最具東南亞魅力的多元嘉年華。
