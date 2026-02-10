印尼「香蕉餅、木薯餅」甜味劑超標 3千公斤邊境遭退運

食藥署今（10）日公布最新邊境查驗不合格名單，五批由「美亞樂有限公司」從印尼輸入的餅乾因甜味劑違規遭攔截，總重達3,330公斤，依規定必須在邊境退運或銷毀。

五批由「美亞樂有限公司」從印尼輸入的餅乾因甜味劑違規遭攔截，總重達3,330公斤。（圖／食藥署）

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬表示，輸入業者「美亞樂有限公司」報驗的印尼餅乾遭檢出甜味劑不合格，其中第一批及第二批香蕉餅檢出糖精每公斤0.13克，環己基（代）磺醯胺酸則介於每公斤0.08至1.52克。第三批至第五批木薯餅同樣檢出糖精介於每公斤0.05至0.06克，環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.03至1.11克。

廣告 廣告

依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，上述兩項甜味劑並未核准使用於這類餅乾產品。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，案內產品為非表列准用的範圍，這五批印尼餅乾在邊境必須退運或銷毀，無法流入台灣市面。

印尼「調製豆（大蒜風味）」檢出黃麴毒素B1達158微克/公斤、總黃麴毒素233微克/公斤。（圖／食藥署）

蔡佳芬進一步說明，另有輸入業者「百嘉貿易有限公司」報驗的印尼「調製豆（大蒜風味）」，檢出黃麴毒素B1達158微克/公斤、總黃麴毒素233微克/公斤。依規定供直接食用之花生、油籽、黃豆及其加工產品，去殼黃麴毒素B1限量為2微克/公斤、總黃麴毒素限量為4微克/公斤，總重76公斤的違規產品同樣在邊境必須退運或銷毀。

根據食藥署統計，近半年從114年8月2日至115年2月2日止，共受理印尼餅乾報驗698批，其中17批不合格，不合格率約2.4%。違規原因包含防腐劑、甜味劑及黃麴毒素超標。為加強把關，食藥署已自115年1月13日起至3月9日止，針對印尼進口餅乾在邊境實施逐批查驗，抽驗比例提高到100%。

延伸閱讀

超商買咖啡鬧笑話！店員兌換念成「月幻」 掀網友熱議

女大生重傷昏迷49天！靠「A2F照護」譫妄率降至3成

爆與具俊曄爭大S遺產！S媽、小S發聲狠打臉：他是我家人