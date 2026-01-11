印尼7.1地震深度僅17公里 強震原因曝光

【緯來新聞網】印尼東北部海域1月10日晚間發生強烈地震，雖各方觀測單位皆確認為中強度淺層震，但對震央深度與地震規模的評估有所出入，未發海嘯警報。

印尼7.1地震深度僅17公里。（圖／翻攝USGS）

根據印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）發布，地震於當地時間晚間9時58分發生，初步測定規模為7.1，震源深度約17公里，位置靠近北蘇拉威西省塔勞群島。該局指出，地震後接連出現多次餘震，目前未有災損通報。



與此同時，德國地學研究中心（GFZ）報告此次地震規模為6.8，震源深度則遠大於印尼估值，達77公里；美國地質調查所（USGS）則記錄規模6.4，深度31公里。三方資料顯示本次地震雖震央相同，但能量釋放與斷層機制的判讀略有歧異。



地震發生後，距離震央最近的印尼萬鴉老市區居民通報感受到強烈搖晃。地方官員表示尚無災害通報，並已啟動後續巡查與監測程序。印尼位於多個地殼板塊交界處，屬全球地震活動最頻繁的地區之一。塔勞群島所處位置鄰近菲律賓海板塊與澳洲板塊交會帶，過去曾發生數次規模超過7的地震。地震學者指出，該區域構造複雜，常出現不同測站對同一事件得出不同評估的情況。



目前，印尼當局持續與國際監測單位交叉比對數據，以評估後續地質活動風險。BMKG重申，此次地震未構成海嘯條件，民眾無須恐慌，但應持續留意官方更新。

