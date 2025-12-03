印尼EV供應鏈美夢難成真 擁有全球逾五分之一鎳礦

-

【蘇彬貴╱先探2381期】

不久之前，經濟學人資訊中心(ＥＩＵ)將今年印尼ＧＤＰ(國內生產毛額)增長率的預測值，由原本的四．七％，上修為五％；通貨膨脹率則由原先的一．八％，上修為一．九％。

然而，如此的表現，卻遠不及該機構對台灣同一期間所做的預估：ＧＤＰ由原本的五．一％，上調至達七．二％；僅在短短的時間裡，前後的預測值就相差了達二．一個百分點。至於通膨率，則由一．八％，僅向上略為修正至一．九％。今年第三季，台灣ＧＤＰ較去年同期就增長了七．六％。之所以如此，乃因為全然拜全球ＡＩ(人工智慧)熱潮之賜，所給予台灣零組件相關產業，帶給的景氣大繁榮(ＥＩＵ僅微修對今年台灣通膨率的預測值，顯示了現階段台灣經濟景氣正發燒，全仰賴出口)。

如意算盤

過去長達二○年的時間，印尼平均每年的經濟成長率，也差不多皆為五％左右；但如此的表現，都遠低於歷年總統在選前所曾作過的承諾。以當地在天然資源方面如此得天獨厚，加上其所擁有的「人口紅利」條件等，事實上，印尼的經濟的確還可以表現得更好。

就在這的基礎下，現年七四歲、去年十月二十日宣誓就職為印尼總統的普拉伯沃(Prabowo Subianto)也同樣「異想天開」，打算要將當地的ＧＤＰ增長率，提升至每年達八％的水準；而此回其心中所打的如意算盤，就是要大幅提升當地天然資源的附加價值，甚至將當地發展為全球電動汽車(ＥＶ)零組件供應鏈的重要基地，來帶動整體的經濟，並將目標訂定在二○二七年。

當地所擁有的各種天然資源，其中相當令人矚目的一項，即是目前全世界已知的鎳(nickle)礦，有高達五分之一以上的比重，全都蘊藏在印尼境內。在這個方面，全球也僅有蘊藏量排名第二的澳大利亞一地，可以與之相比擬。而目前全世界高達三分之二的粗鎳，以及大半精煉過的鎳，就全來自印尼這個國家；自二○二○年開始大量出口以來，至今僅五年之間，前述當地所生產的這兩種金屬商品，在全球市場中所占比重，皆同步增長了一倍，而且還在持續成長中。