印巴空戰真相曝光！陸官方證實殲-10CE零損失擊落多架戰機

大陸國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室近日正式對外發布2025年度國防科技工業十大新聞，其中一則為「殲-10CE首次取得實戰戰果引發全球關注」，證實大陸外銷型戰機殲-10CE在去年5月中旬的空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失。

大陸外銷型戰機殲-10CE在去年5月中旬的空戰中一舉擊落多架戰機。 （圖／翻攝微信公眾號「中國軍工」）

此前，印度與巴基斯坦於去年5月爆發邊境衝突期間，巴基斯坦方面宣稱成功擊落多架印度空軍戰機，包括數架印度最先進的法國製「飆風」（Rafale）戰機及俄製戰機。巴基斯坦軍方表示，這項空戰成果是由巴基斯坦空軍以陸製殲-10CE戰機，配合使用大陸生產的PL-15型（霹靂-15）空對空飛彈所達成。

當時美國方面有消息稱，巴基斯坦空軍於衝突中出動陸製的殲-10戰機，擊落至少2架印度軍機，其中可能包括一架法國製造的「飆風」戰機。這項消息當時即引發外界高度關注，因為若消息屬實，這將是陸製殲-10戰機首次在實戰條件下取得空對空擊落西方第四代+戰機的重要事件。

大陸國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室表示，殲-10CE戰鬥機是由大陸自主研製的全天候、單發單座、多用途戰鬥機。近年來，大陸航空工業堅定開拓民機、軍貿兩大市場，加快構建新時代航空工業新發展格局，包括殲-10CE在內的一大批航空軍貿產品成體系亮相國際大型航展。

大陸發布2025年度國防科技工業十大新聞。 （圖／翻攝《新華網》）

陸媒指出，此次殲-10CE在國外取得實戰戰果，充分證明大陸國產航空裝備實用、好用，與國外同類型裝備相比有著很強的競爭力，將能帶動其他大陸國產航空裝備更多地走向國際市場。

大陸國防科技工業十大新聞評選活動自2003年開始舉辦，候選新聞由國家國防科技工業局和國防科技工業各有關單位等推薦，經層層遴選、行業和媒體專家最終審議評出。

