印度二寶媽搭順風車 竟遭2惡狼性侵！車上被推落丟包

印度一名26歲二寶媽，遭2名惡狼在救護車上性侵後丟包。（示意圖／Pexels）





印度北部哈里亞納邦日前發生駭人聽聞的性侵案！一名26歲二寶媽遭兩名惡狼性侵後，被從車上丟包在路邊，全身上下多處骨折，被緊急送往醫院救治。兩名嫌犯已遭到警方逮捕。

根據《BBC》報導，事發在去年12月30日凌晨，受害女子路邊等車時，一輛救護車經過，上頭兩名男子上前搭話，並表示可以順路載她一程，未料女子上車後，竟被兩人載到偏僻處性侵，並將女子從高速行駛中的車輛推落。

女子頭部與臉部嚴重挫傷，全身多處骨折，被緊急送到法里達巴德市一家醫院救治，所幸在為期一週的治療後，女子已於本週一（5日）晚間順利出院返家休養。

警方獲報後迅速逮捕兩名嫌犯，並扣押涉案的救護車。警方指出，兩嫌載走女子後，一人在車內對女子施暴，另一人則負責在車外把風，兩人在庭審後，均被送往監獄羈押。

此案令引發印度社會強烈憤怒與譴責，也再度讓外界聯想到2012年震驚全球的德里公車集體性侵案。該事件當年曾引發全國大規模抗議，促使印度政府修訂並加重性侵相關刑責，包括對極惡案件的死刑判決，該案4名罪犯均已於2020年伏法。

然而，相關案件在印度仍層出不窮。根據警方最新統計，2023年共通報性侵案件29,670起、性侵未遂2,796起，另有849起兒童性侵案件與94起兒童性侵未遂案件，再度凸顯相關問題在印度的嚴重性。

