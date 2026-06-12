印度二度召見美國外交官 抗議美軍攻擊阿曼外海商船

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在美國海軍於阿曼外海接連對3艘僱有印度船員的商船發動攻擊，造成3名印度人死亡後，新德里今天(12日)召見美國高階外交官表達抗議，這是印度政府2天內第二度召見美國外交官。

印度外交部表示，已召見美國駐新德里副使節米克斯(Jason Meeks)，就「美國海軍持續攻擊載有印度海員的商業船舶」提出「強烈抗議」。

印度外交部發出聲明指出，這些攻擊「已造成3名印度公民喪生，這些事件極為不幸且本可避免」。

新德里也在前一天召見米克斯，當時懸掛帛琉國旗的油輪MT Settebello號在阿曼外海遭美軍攻擊，造成3名印度船員死亡。

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在此之前，另一艘同樣懸掛帛琉國旗的油輪於6月8日遭到攻擊，阿曼當局當時派出直升機救出船上24名印度船員。

另一艘懸掛幾內亞比索(Guinea-Bissau)國旗的油輪今天遭美軍攻擊。印度表示，包括20名印度船員在內的船員已全數獲救。

印度外交部發言人賈斯瓦(Randhir Jaiswal)表示，召見米克斯是為了「表達我方強烈抗議」。

針對最新一起商船遭美軍空襲事件，美國國務院一名官員表示：「國務院正就此事與印度政府保持直接聯繫。」

印度是全球最大的商船船員來源國之一。根據印度航運部資料，2025年印度活躍海員人數超過32萬人。

印度航運部11日警告，所有在衝突海域航行、服務於印度或外國籍船舶的印度海員都應提高警覺，並採取最高程度的安全措施。

賈斯瓦今天表示：「該地區持續發生的航運攻擊事件令人深感憂慮，這些事件都是當前區域衝突的直接結果。」他並強調：「這些攻擊必須停止。」 (編輯:柳向華)