印度低價能取代日本水產？中國網友超怕：鞋服也不敢買

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，中國先是發布旅遊警示，後以「放射線檢驗不充分」為由，暫停日本水產進口；中國媒體報導指出，印度水產業者趁著這波機會以便宜中國國產海鮮30%價格販售，被中國網友形容「核輻射及大腸桿菌」終極二選一。

日前高市早苗言論引起中國不滿，先是發布日本旅遊警示，接著暫停日本水產進口，根據中國媒體報導，印度水產業者趁著這波機會，以便宜中國當地海鮮30%價格銷售中國，印度水產出口商股價更於19日飆升11%。

報導也指出，雖然印度水產價格較低，卻有高達80%中國網友「保留態度」，由於印度部分河段大腸桿菌超標30倍，加上中小養殖戶佔70%，擔憂水質淨化設備不足、物流冷鏈系統薄弱，存在食安風險；加上2022年就曾發生過35家印度企業因衛生問題暫停對華出口，統計也指出印度港口生鮮損耗率達35%，風險相當高。

消息一出，中國網友也在社群指出，日本水產及印度水產就像是「核輻射和大腸桿菌」，一個於元素週期表上，一個如「在下游拉粑粑」的生化武器；若只能選一個消費，一部分網友表示「恒河出品品質保證」、「別說產地是印度的食物，連那些在印度生產的運動鞋服我都不敢買」，也有網友認為「還是吃日本的吧」、「資本家可不關心你的健康」，甚至笑說「其實吧這水產也不是非吃不可」引起討論。



