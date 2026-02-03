印度停購俄油 川普同意關稅降至18%

記者廖子杰／綜合報導

美國總統川普2日宣布與印度總理莫迪達成貿易協議，印度同意停止向俄羅斯採購原油，因此美國對印度課徵的對等關稅，將從25%降為18%。

川普2日與莫迪舉行電話會談後，透過「真實社群」發文表示，基於「對莫迪總理的友誼與尊重，並應他的請求，我們達成美國與印度之間的一份貿易協議」，美方將調降對印度課徵的對等關稅，從25%降為18%，且即刻生效。

川普說，莫迪同意停止向俄國購買石油，並擴大向美方購油，也不排除向委內瑞拉採購。此外，印度將把對美國的關稅與非關稅壁壘「降到零」，並承諾將向美採購能源、科技、農產品、煤炭等產品，總額估計超過5000億美元（約新臺幣15.9兆元）。

知情官員透露，華府也將一併移除先前因印度向俄購油而疊加的25%關稅；意即莫迪的讓步，換取美國將印度關稅從50%降至18%，可望大幅減輕該國紡織、機械與其他產業商品面臨的壓力。

莫迪也藉社群平臺證實通話「十分愉快」，並樂見關稅降低，但未提及「將把美國商品關稅降至零」以及「同意停止向俄購油」等細節。

莫迪（左）讓步，換取川普同意印度關稅降至18%。圖為2人去年在白宮會晤。（達志影像／美聯社資料照片）