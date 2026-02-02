即時中心／綜合報導

美國總統川普週一（2日）宣布，由於印度總理莫迪已同意停止購買俄羅斯石油，因此對印度課徵的對等關稅自25％調降至18％；同時川普也表示，印度將擴大向美國、甚至向委內瑞拉採購石油。

川普透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，對於在早上與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話，深感榮幸；他稱莫迪「是我最親密的朋友之一，也是印度一位強大而受人尊敬的領導人。」

廣告 廣告

川普指出，莫迪已同意停止向俄羅斯購買石油，並將擴大向美國採購石油，甚至向委內瑞拉採購，這將有助於結束俄烏戰爭。「基於對莫迪總理的友誼與尊重，並根據他的請求，我們達成美印貿易協議，美國將調降對等關稅，自25%降至18%，即刻生效。」

同時川普還透露，印度將著手降低對美關稅和非關稅壁壘，直到最終降至零；另外，莫迪也承諾將「購買美國貨」的力度大幅提升，還將採購超過5,000億美元的美國能源、科技、農產品、煤炭以及其他眾多產品。

不過莫迪在社群平台X上發文，雖證實印度產品關稅將降至18％，但並未提及同意停止購買俄羅斯石油等承諾。

而彭博（Bloomberg News）引述知情官員報導指出，先前因印度向俄羅斯購買石油，所另外施加的25％關稅，也將被移除。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／印度停購俄油！川普宣布對等關稅「25％→18％」

更多民視新聞報導

貴金屬出現拋售潮 美股主要指數開盤皆下挫

東北風減弱白天回溫！「鋒面＋冷氣團」將報到 變天時刻曝

美股全面收紅！台積電ADR漲逾3％ 台指期盤後飆漲625點

