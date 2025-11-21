印度光輝戰機杜拜航展墜機 傳飛行員殉職

▲印度國造「光輝戰機」。（圖／印度斯坦航空官網）

[NOWnews今日新聞] 中東地區最大航展-杜拜航空展11月17至21日舉行，今（21）日下午發生飛行意外。一架參與動態性能展示的印度空軍「光輝戰機」（Tejas Fighter）戰機於台灣時間晚間6時10分左右墜毀，墜地後當場炸出火球冒出陣陣濃煙，飛行員在最後一刻仍嘗試拉起飛機，而未彈射求生。路透社證實，飛行員已經殉職。

印度空軍飛安紀錄向來惡名昭彰，今年5月印巴空戰中，巴基斯坦方面宣稱擊落5架印度戰機，包括法製「飆風」（Rafale）戰機、幻象-2000和俄製Su-30戰機，雖然印度方面未承認，但法方證實有戰機遭擊落。儘管印度空軍狀況不斷，印度方面仍參加本次杜拜航空展推銷光輝戰機。

根據《印度快報》（India Express）報導，印度空軍已證實這起事故，表示相關細節仍在調查中。空軍在聲明中指出：「印度空軍的一架光輝戰機於杜拜航展墜毀，目前正在確認更多資訊，稍後將對外說明。」路透社則證實，飛行員已經殉職。

研發花33年才服役 光輝戰機評價差

印度光輝戰機始於1980年代初期定案的輕型戰機計畫（LCA），為的是替換印度空軍中數量龐大的MiG-21戰機，印度官方以「Tejas」稱呼這款新型戰機，Tejas在印度語為「光輝」的意思。印度空軍宣稱該型戰機採用多項自製先進科技，包括線傳飛控系統、機身複合材料、威脅警告器等，其中碳纖維複合材料（C-FC）佔機身比例約45%，讓光輝戰鬥機擁有更輕更強的機身。



光輝戰機由印度斯坦航空有限公司製造，由於找來法國達梭公司協助設計，因此光輝戰機外型與幻象2000戰機相似，都是三角翼、單發動機設計。雖然研發過程接受法國與以色列協助，但是由於印度航太工業水準仍不到位，使得研發至服役過程一在延遲，包括國產發動機遲遲無法量產，光輝戰機MK1型號使用奇異（GE）公司的F404發動機、Mk2型號改用奇異（GE）公司的F414發動機，與美製F/A-18E/F超級大黃蜂(Super Hornet)同款發動機。



同時由於印度1998年核試爆遭到國際禁運等因素影響，光輝戰機直到2001年才進行首次試飛，2015年才正式服役，整整研發了33年才服役，我國同時期研發的IDF經國號戰機不只已完成量產服役，都已完成性能提升。



由於光輝戰機研發時程實在太久，也讓印度國內輿論對於這款國產戰機的評價不高，印度空軍在2008年開始推動「中型多功能戰鬥機」（Medium Multi Role Combat Aircraft, MMRCA），採購36架法國飆風戰機。2021年2月4日，印度空軍與製造商印度斯坦航空公司簽訂協議，採購83架光輝Mk1A輕型多用途戰鬥機，其中包括10架教練型，預計2024年開始交付。



雖然海軍版本的光輝戰機於2015年2月7日完成滑跳試驗，但是印度海軍並不滿意光輝戰機。2023年7月，印度議會同意採購26架飆風Ｍ型戰機，取代現役的MiG-29K擔任航艦的艦載機。

印度空軍1架光輝戰機2024年3月12日在西部拉賈斯坦（Rajasthan）邦的一家青年旅館附近墜毀，這是光輝戰機服役8年以來首度發生墜毀事故。

▲2024年3月12日，印度光輝戰機首傳墜毀，飛行員跳傘成功逃生。（圖／馬丁貝克公司臉書）

光輝戰機外銷阿根廷失敗



1982年福克蘭群島戰爭後，阿根廷外購武器受到英國干預，加上國家財政不佳，無法採購歐美國家先進戰機，特別是不能擁有英國製零組件在機上。至2013年時，阿根廷空軍僅剩幻象III型機不到20架，更早於2012年因為機況不佳而停止飛行任務。2015年正式將幻象III型戰機除役後，阿根廷空軍就缺乏超音速戰機捍衛領空。

阿根廷原有意購買中國與巴基斯坦合製梟龍戰機。2023年7月19日根據印度《防務新聞》網站報導，阿根廷國防部長7月17日訪問印度期間，將和印度簽署一份總額高達10.5億美元的採購協議，阿根廷將購買15架印度斯坦航空光輝戰鬥機。由於機上彈射椅為英國製，考慮以其他國家所製造的彈射座椅，來取代馬丁貝克彈射座椅。

不料，阿根廷2023年政黨輪替後，親美的總統米雷伊上台後，決定以6.5億美元（約新臺幣210億元）購入24架丹麥退役F-16A/B戰機，包括所有訓練器材、彈藥等。

