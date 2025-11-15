印度克什米爾警察局驚傳爆炸案 釀至少9死29傷

印度控制的克什米爾地區14日深夜一處警察局發生爆炸案，起因疑為沒收的爆裂物爆炸，造成至少9人死亡、29人傷。

《路透社》引述警方消息人士報導，死者大多數為警察，其中包含正在檢驗爆裂物的鑑識人員，部分傷者的傷勢危及。一名消息人士說，當時爆炸威力之大，有部分屍塊是在附近的住家外被尋獲，距離警局100至200公尺。

然而4天前印度首都新德里才發生一起汽車爆炸案，造成至少8人死亡，政府已經認定是恐怖攻擊事件。

報導指出，擁核的印度與鄰國巴基斯坦長期因克什米爾地區發生衝突，雙方皆堅稱擁有完整主權，不過實際只掌握其中一部分區域。

責任編輯／洪季謙

