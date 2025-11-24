印度全面恢復向中國公民發放旅遊簽證
（中央社台北24日電）中國官媒環球時報今天引述印媒報導，印度政府已全面恢復向中國公民發放旅遊簽證，印媒稱此舉為印中兩國關係持續緩和的又一重要訊號。
據環球時報報導，印度新德里電視台22日報導，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國公民發放旅遊簽證。
環時又引述新印度快報透露，印度政府日前已對全球的印度駐外大使館及領事館發布「全面恢復對中國公民旅遊簽證辦理業務」的通知，此舉契合印中雙方為穩定雙邊關係而達成的一系列「以民眾為核心的舉措」。
報導指，今年7月印度時隔5年恢復對中國公民的旅遊簽證辦理，但當時僅開放印度駐中大使館以及駐上海、廣州和香港領事館的辦理管道。新印度快報稱，此次將簽證辦理範圍擴大至全球，顯示印度對當前雙邊關係發展態勢的信心不斷增強。
環球時報表示，中國遊客認為印度對中旅遊簽證門檻高，開放簽證並不代表簡化程序，通過率是否有改善仍待觀察。印度一家旅行社負責人說，目前印度向中國遊客發放簽證的流程複雜耗時，導致中國遊客紛紛轉向其他目的地。印度旅遊業重啟中國市場面臨現實困難，需加強景點安全保障措施，以緩解中國遊客對安全問題的顧慮等。
因COVID-19疫情及邊界衝突而停航5年的中國與印度直航航線，今年10月恢復。當時中國外交部發言人郭嘉昆表示，這是雙方認真落實中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）8月天津會晤共識的最新體現。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141124
