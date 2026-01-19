【印度公開賽】原未計畫參賽卻封王 林俊易勇奪台灣男單750等級首冠



台灣羽球「左手重砲」林俊易昨天（18日）在超級750系列的印度羽球公開賽男單決賽火力全開，以21比10、21比18直落二擊敗世界排名第4的印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），勇奪個人生涯首座BWF超級750系列賽冠軍，更是成為台灣史上首位在世界羽聯巡迴賽該級別奪冠的男單選手。林俊易賽後受訪時坦言，這座冠軍「真的很意外」，因腳部狀況不理想，原本甚至沒有計畫參賽，卻最終寫下職業生涯的重要里程碑。

根據BWF官網報導，林俊易賽後透露，因腳部狀況不佳，原本並未計畫參賽，甚至一度不確定能否上場，但一路打到最後，他直言「所有犧牲都值得了」。

決賽中，林俊易以犀利的反擊節奏開局，首局迅速以21比10拿下；第二局世界排名第3的克里斯提加強攻勢試圖反撲，林俊易仍穩住陣腳、關鍵分把握到位，以21比18收下勝利。林俊易賽後坦言，4個月前曾在深圳同級賽事屈居亞軍，這次奪冠的感受截然不同，「彷彿有某種力量被喚醒，讓我更期待未來贏得更多比賽。」

這座冠軍不僅是林俊易生涯首冠BWF超級750系列等級賽事，也一舉洗刷4個月前在深圳同級賽屈居亞軍的遺憾。隨著奪冠加持，他的世界排名也將從原本第12名小幅上升至第11名，為接下來的國際賽事注入更多信心與動能。

