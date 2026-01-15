印度公開賽》戚又仁、林俊易闖8強 李楊扳倒強敵

總獎金95萬美元的BWF超級750系列印度羽球公開賽，奮戰精神十足的寶島一哥周天成止步32強令球迷傷心，其他台灣好手努力衝擊各國強敵，男單戚又仁與林俊易分別晉級8強，男雙組合李哲輝／楊博軒更是力克前世界第一的大會第6種子、馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁。

戚又仁目前世界排名第31，本月初在115年第一次全國羽球排名賽奪冠，個人生涯第3次稱霸全排賽，帶著這樣的信心征戰BWF世界巡迴賽，32強成功過關後，昨日面對2023年因對手退賽提早獲勝的丹麥好手傑姆克，首局最多17比11領先，在傑姆克追近到只剩1分差時，小戚調整即時21比17先下一城。

次局戚藉由強勢防守尋找進攻機會，殺球角度也刁鑽到讓傑姆克防守不易，和首局過程類似取得領先優勢，傑姆克隨即縮小分差，最後戚連續得分取得5個賽末點，21比15直落2鎖定勝利，今與去年世錦賽摘銅的加拿大選手賴浩俊爭4強門票。林俊易21比16、21比17退愛爾蘭籍越南裔選手阮日，哥倆好攜手過關。

目前世界排名第15的李／楊狀態不錯，首輪3局退英格蘭、目前世界第一男雙蘭恩／范迪，次輪21比14、17比21、21比14再挫男雙前世界第一，也是去年印度公開賽男雙冠軍的吳世飛／伊祖丁，終結對大馬組合的3連敗。

首輪拿到生涯在超級750系列等級賽事首勝的女將黃宥薰，昨遭受韓國世界球后安洗瑩的震撼教育，力拚31分鐘之後以14比21、9比21敗下陣來，止步16強。