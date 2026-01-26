印度共和國紀念日 印台互動升溫! 雙方盼深化安全.經貿合作
政治中心／綜合報導
26號是印度共和國紀念日。印度台北協會辦酒會邀集各界同歡，代表台灣的外交部次長葛葆萱認為兩國關係建立在共同價值觀，期待深化安全、海洋事務合作，這個月上任的德寧瀚說兩國貿易額帶來100億美金的產值，期許他任期內打造更穩固、具備前瞻性的夥伴關係，還大秀中文，讓出席者大為驚艷。
印度台北協會會長德寧瀚：「祝大家馬上成功馬年行大運，（台下鼓掌）。」
主持印度共和國紀念日，新任印度台北協會會長德寧瀚大秀中文，引起滿堂采。
印度台北協會會長德寧瀚：「現在台印雙邊簽署超過20項合作備忘錄，在經貿方面雙方貿易額，穩定維持在每年約100億美金左右，隨著我在台北展開新任期，我期待與各位更緊密合作，打造穩固且具前瞻性的夥伴關係。」
1月26號是印度的共和國紀念日，印度台北協會舉辦酒會邀請各界歡慶。（圖／民視新聞）外交部常務次長葛葆萱：「台灣與印度的友誼，建立在共同價值觀，和對和平與繁榮的承諾之上，台灣期待與印度在安全，和海洋事務領域深化合作。」
外交部期許台印在安全領域合作，近年來兩國的雙邊貿易額逐年增長，去年破百億美元大關，印度也是台灣第16大貿易夥伴，超過250家廠商赴印度投資設廠，其中也包含高科技半導體，我國也在新德里、清奈、孟買等三座大城設立辦事處，深耕台印關係。
1月26號是印度的共和國紀念日，印度台北協會舉辦酒會邀請各界歡慶。（圖／民視新聞）印度台北協會會長德寧瀚：「我的工作是放大這些成功，帶越來越多台灣企業到印度，到更新的地區，讓他們幫助鞏固新地方，因為台灣公司到印度也對他們有利，享有規模優勢與龐大的市場，也透過印度連結到其他國際市場。」
台灣跟印度都在印太地區中扮演重要腳色，經貿與安全關係更深化，有利兩國人民，也能讓區域更穩定。
原文出處：印度共和國紀念日 印台互動升溫！ 雙方盼深化安全.經貿合作
更多民視新聞報導
12強紀錄片《冠軍之路》熱潮不斷！票房破7000萬榮登亞軍寶座
柯文哲想拿代孕換軍購 陳昭姿幫緩頰引網怒
批軍購還要藍委「硬起來」！「CK楊」大事不妙？
其他人也在看
「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄
備受各界矚目的「臺中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉（BOT）案」，歷經縝密規劃與跨局處整合，已完成前期準備作業，正式進入招商公開徵求階段。本案招商公告期間自115年1月26日起至11...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前 ・ 發表留言
停電事故13年減7成 台電精進電網韌性
【記者郭襄陽台北報導】台電26日於經濟部召開「配電系統供電穩定強化作為」記者會，說明配電系統改善成果。近年台電加速汰換老舊設備、導入智慧科技巡檢、並落實防範鳥獸碰觸，以「事前預防」取代「事發搶修」，配...自立晚報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
3生肖下週財運大爆發！橫財連連 事業收入同步起飛
3生肖下週財運大爆發！橫財連連 事業收入同步起飛EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
【有影】親身體驗愛媛魅力 愛媛縣觀光物產推廣「最愛媛展」登場！
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、施建宏／台北採訪報導 為推廣日本愛媛縣的觀光與地方特色，愛媛縣政府宣布將於1月24日至2月22日在台灣多地舉辦「最愛媛展」，今年已邁入第三年。活動以「親身體驗愛媛魅力」為核心，主會場設於台中清水服務區，並同步在TSUTAYA（桃園店、竹北樹海店、松山店、高雄大立店）及Mia C’bon（林口店）等全台共7個據點展開...匯流新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
賞鳥經濟學2-1》墾丁龍鑾潭冬候鳥嘉年華 鳥會：護棲地吸全球追鳥人
當北方冷氣團南下，國境之南的龍鑾潭卻是熱鬧滾滾。從秋季頗負盛名的赤腹鷹、灰面鵟鷹後，這個冬季，候鳥大軍壓境，灰鶴、東方白鸛、白額雁接力登場，珍稀冬候鳥齊聚，鳥友直呼「這冬天，半島像國際候鳥嘉年華會！」福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷分析，氣候變遷推波助瀾，這些過境鳥轉留台灣。其中最矚目的東方白鸛，近自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
中職》樂天桃猿持續洽談洋投 預計農曆年前後找到第4位
樂天桃猿自去年季後已經簽下威能帝、魔爾曼、麥斯威尼3位洋投，球團希望在開季前再補進1位，副領隊礒江厚綺表示，目前已經有多位候選名單，去年曾經效力凱樂、波賽樂都在持續洽談。礒江厚綺指出，第4號洋投是非常重要的戰力，球隊希望至少再補進1位，不論凱樂、波賽樂是否有機會回來，球隊還有多位候選名單，其中有些具自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
菲渡輪載逾350人翻覆沉沒 已釀18死24失蹤
菲律賓一艘載有332名乘客和27名船員的渡輪，在往返當地島嶼時，突然翻覆沉沒，菲律賓海岸防衛隊到目前為止，已經救起300多人，找到至少18具遺體，還有24人失蹤。另外在印尼，則是因為連日豪雨引發嚴重土石流，掩埋當地的村落，造成至少17人死亡，好幾十人失蹤。公視新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
涉台鹽綠能弊案 前董座陳啓昱羈押超過1年「裁定1200萬交保」
台鹽前董事長陳啓昱，由於任內涉嫌採購與工程舞弊案，涉弊金額達億元。陳啓昱已遭羈押超過1年時間，陳啟昱與另外2名被告蘇坤煌、蘇俊仁向台南地院聲請交保，合議庭今天（1／26）審理後裁定，陳啓昱以新台幣1200萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以700萬元交保，3人限制居住、出境出海，全數科技監控。太報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
屏東夜市「黑白切」4盤800元掀議 店家闢謠：最多600
屏東縣 / 綜合報導 庶民小吃，黑白切受不少民眾喜歡，但價格多少才合理，出現爭議！有遊客到屏東夜市，點了魚蛋、豬牙齦、粉腸、鯊魚煙等品項，買單時要價800元直呼不合理。但我們實際回到店家，業者闢謠，依據照片來看，收費頂多600元，不可能800元。至於消費者怎麼看？民眾普遍可以接受，就連高雄的黑白切業者也坦言，現在物價成本太高了，收費800都算合理範圍。魚蛋糯米腸鯊魚煙，等各式各樣切料，陳列餐檯上，顧客看準合意品項夾起後，業者手腳俐落，合適入口大小，隨即淋上醬料裝盤上桌，讓顧客享用，但有民眾，點了這些品項，收費800元讓她嚇了一跳，直呼「難道是我吃米不知米價嗎」。顧客說：「這樣800塊也不貴啦，現在東西那麼貴，貴了一點那一定是有分啦。」顧客VS.記者說：「就買很久了(買很久了可以接受)對，老闆說多少，我們就付多少。」顧客們普遍認為並不貴，但有台北遊客到屏東夜市這家切仔攤，認為一盤魚蛋鯊魚煙粉腸豬牙齦等品項，要800元似乎有點太貴了。業者VS.記者說：「(這樣也是150)，150，因為我們就是現在以他圖片的。」業者出面闢謠，直呼價格收費800元不可能，因為依據照片，魚蛋沙拉約150元，豬牙齦50元，整體價格約600元，業者說：「也不知道說當初他，只有相片這4張圖片的切料，還是他還有其他的主食，可能是我們店裡還是給他說明的不夠清楚，這個都是我們要，店裡本身要去檢討的。」雖然業者澄清價格不可能800元，但貼文引起熱烈回應，有網友更分享，同樣份量在高雄，推估600元，真的如此嗎？我們請高雄黑白切業者算看看，業者說：「以現在行情價來講是合理差不多700，7百至8百，這種切的小菜部分，本身單價會比較高一點。」隨著近年原物料及人事成本增幅，庶民美食代表黑白切，價格不比以往，但豐儉由人，消費者不妨下單前先詢價，避免事後吃出不愉快。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
委內瑞拉再釋104名政治犯 反對派與人權團體批太慢
（中央社卡拉卡斯25日綜合外電報導）在美國施壓下，委內瑞拉正逐步釋放政治犯，委國人權組織「刑事司法論壇」指出今天有104人獲釋，不過委國反對派及人權團體仍批評這個過程進展緩慢。中央社 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
眾院選前談對中關係 高市早苗：持續對話立場不變
（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本首相高市早苗今天重申，日本對中國仍然敞開對話之門，至於未來是否與中國領導人直接接觸、在何時以何種形式進行，她目前無法具體說明，但將持續努力，透過包括直接對話在內的各種方式，讓中國正確理解日本的立場。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
美國南韓同意深化核動力潛艦合作 以加強嚇阻北韓
（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓國防部表示，部長安圭伯與來訪的美國戰爭部政策事務次長柯伯吉（Elbridge Colby）今天舉行會談時同意，雙方將在首爾發展核動力潛艦上深化合作。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
國軍無人機「戰鬥加給」跳票！徐巧芯：欠錢沒欠過年的
國軍無人機「戰鬥加給」跳票！徐巧芯：欠錢沒欠過年的EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
感冒藥水別倒馬桶！藥師揭「正確處理過期藥品方式」 亂丟恐傷身
農曆春節要到了，不少家庭開始進行年前大掃除，清理家中堆放已久的過期藥品或未服用完的藥物。不過，食藥署與藥師提醒，藥品並非都能隨手丟進垃圾桶，若處理方式不當，恐怕對環境或人體安全造成風險。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1則留言
霍諾德登頂成功！前台北市副市長爆101曾拒阿湯哥錯過好萊塢大片
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101大樓，引發關注。前台北市副市長李永萍認為，行銷101不需要用這種方法，她還透露，台北曾與由湯姆克魯斯主演的《不可能的任務》失之交臂，她後來得知此事後十分扼腕，並成立了影視協拍委員會。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3則留言
民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈 資深軍官震驚：這是認真的嗎？
民眾黨團本週一（1/26）推出黨版軍購特別條例，將八年1.25兆經費大砍剩4,000億元，排除整合防禦彈道飛彈與防空系統的「台灣之盾」、也沒有關鍵的智慧決策輔助系統，更沒有國防供應鏈的建構等，條例更開全球先例，要求行政院向立法院提出專案報告、接受質詢，要等立法院同意後，才能開始編列預算，條例中更沒看到對「紅色供應鏈」的限制。對此，一位長期參與國防建案的軍官私下用「震驚」來形容，懷疑自己看到的這版本「不是認真的」，因為沒有國家的政黨會開這種玩笑。太報 ・ 6 小時前 ・ 5則留言
卓揆喊台灣101惹議！王世堅搬凱旋門神解
[NOWnews今日新聞]美國攀岩傳奇霍諾德成功徒手挑戰攀登台北101，行政院長卓榮泰隨即在臉書發文慶賀，大讚這場壯舉讓世界看見台灣的「力、美、勇敢及壯闊」，文中以「台灣101」稱呼這座指標性建築，意...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 4則留言
海鯤號6次海試「還未下潛」 台船：執行潛航前置海上測試、安全評估
國造潛艦首艘原型艦「海鯤號」（舷號711）今天（1/26）上午駛出高雄港執行第6次海上測試，並於傍晚返回高雄港。台船公司晚間說明，由該公司所承造「海鯤軍艦」依海試計畫，於今(26）日執行「淺水潛航前置海上測試」，主要測試計有聲納功能、推進系統及水下計程儀等三項順利完成，測試結果將納入「潛航安全評估」參據。但今天海鯤號並未下潛進行潛航測試，台船說明，將會確認達到潛航安全條件並經評估後，按計畫安排後續「淺水潛航」海上測試。太報 ・ 6 小時前 ・ 3則留言
立院會期倒數! 藍白恐強推爭議法案三讀 綠:阻擋到底
政治中心／綜合報導立法院延長會期即將結束，綠營預料國民黨團會把日前社會爭議太大暫時喊停的幾項法案一次提出來表決，包含黨產條例，民進黨團質問"國家財產為什麼不還"、也要他們別為了幫顏寬恒的貪污助理費解套，量身訂做修法，藍營則說"不管正不正義，立法院的規則就是數人頭"，但民團反斥，認為法案都不符民意。民視 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
霍諾德攀101、酋長岩都是他拍的！掌鏡關鍵人物曝光 曾和台灣有淵源
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨日（1/25）用91分鐘徒手攀上101頂端，過程透過影視串流平台Netflix直播，讓全球觀眾同步見證挑戰的過程。如今用鏡頭記錄這項壯舉的關鍵人物也曝光，扛起鏡頭的正是當初以《赤手登峰》（Free Solo）拿下奧斯卡最佳紀錄片、結識霍諾德超過15年的金國威（Jimmy Chin）。太報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言