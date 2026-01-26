印度共和國紀念日 印台互動升溫！ 雙方盼深化安全.經貿合作

政治中心／綜合報導

26號是印度共和國紀念日。印度台北協會辦酒會邀集各界同歡，代表台灣的外交部次長葛葆萱認為兩國關係建立在共同價值觀，期待深化安全、海洋事務合作，這個月上任的德寧瀚說兩國貿易額帶來100億美金的產值，期許他任期內打造更穩固、具備前瞻性的夥伴關係，還大秀中文，讓出席者大為驚艷。

印度台北協會會長德寧瀚：「祝大家馬上成功馬年行大運，（台下鼓掌）。」

主持印度共和國紀念日，新任印度台北協會會長德寧瀚大秀中文，引起滿堂采。

印度台北協會會長德寧瀚：「現在台印雙邊簽署超過20項合作備忘錄，在經貿方面雙方貿易額，穩定維持在每年約100億美金左右，隨著我在台北展開新任期，我期待與各位更緊密合作，打造穩固且具前瞻性的夥伴關係。」

1月26號是印度的共和國紀念日，印度台北協會舉辦酒會邀請各界歡慶。（圖／民視新聞）外交部常務次長葛葆萱：「台灣與印度的友誼，建立在共同價值觀，和對和平與繁榮的承諾之上，台灣期待與印度在安全，和海洋事務領域深化合作。」

外交部期許台印在安全領域合作，近年來兩國的雙邊貿易額逐年增長，去年破百億美元大關，印度也是台灣第16大貿易夥伴，超過250家廠商赴印度投資設廠，其中也包含高科技半導體，我國也在新德里、清奈、孟買等三座大城設立辦事處，深耕台印關係。

1月26號是印度的共和國紀念日，印度台北協會舉辦酒會邀請各界歡慶。（圖／民視新聞）印度台北協會會長德寧瀚：「我的工作是放大這些成功，帶越來越多台灣企業到印度，到更新的地區，讓他們幫助鞏固新地方，因為台灣公司到印度也對他們有利，享有規模優勢與龐大的市場，也透過印度連結到其他國際市場。」

台灣跟印度都在印太地區中扮演重要腳色，經貿與安全關係更深化，有利兩國人民，也能讓區域更穩定。

