「印度共和紀念日」歡樂登場 外交部：台印往來愈趨緊密

「印度台北協會」昨日舉辦「印度共和紀念日」慶祝酒會。（印度台北協會提供）

「印度台北協會」（ITA）昨日舉辦「印度共和紀念日」（Republic Day）慶祝酒會，ITA會長德寧瀚（Ninad Deshpande）、外交部常務次長葛葆萱，以及勞動部長洪申翰等人都與會出席。德寧瀚表示，近年台印度關係在經貿、科技、教育及人文交流等領域均取得實質進展，葛葆萱也說，回顧其派駐印度5年的代表經驗，肯定兩國往來愈趨緊密。

外交部今（27）日發布消息表示，常務次長葛葆萱夫婦昨日應邀代表外交部長林佳龍出席「印度台北協會」所舉辦的「印度共和紀念日」慶祝酒會。葛葆萱致詞除祝賀印度共和紀念日77週年外，並歡迎ITA會長德寧瀚（Ninad Deshpande）於年初履新，並指出近年雙邊貿易及投資持續成長，已在各領域合作取得豐碩成果。

葛葆萱回顧其派駐印度擔任代表近五年的經驗，強調台印度友誼建立在共享民主價值與追求和平繁榮等基礎之上，同時肯定台印度近年在文化、教育、學術及人員往來愈趨緊密，也肯定目前約逾1萬名旅台的印度僑民對我國社會及各領域產業的貢獻。

會長德寧瀚則回應表示，近年台印度關係在經貿、科技、教育及人文交流等領域均取得實質進展，並以「馬年」所象徵的活力與進步，期許台印度持續深化合作，共同打造更具韌性與前瞻性的夥伴關係。

外交部強調，近年我國與印度關係穩健成長，未來外交部將在「總合外交」政策下持續拓展雙邊合作並深化兩國情誼，攜手促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

