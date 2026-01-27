印度共和紀念日77週年 外交部祝賀

外交部常務次長葛葆萱（右）與「印度台北協會」（ITA）會長德寧瀚（Ninad_Deshpande，左）共同舉杯祝賀

外交部常務次長葛葆萱夫婦（後排右五及右四）與「印度台北協會」（ITA）會長德寧瀚（Ninad_Deshpande）夫婦（後排左六及左五）、與會貴賓及表演人員合影

外交部常務次長葛葆萱夫婦應邀26日晚間代表外交部長林佳龍出席「印度台北協會」（ITA）為慶祝「印度共和紀念日」（Republic Day）所舉辦的慶祝酒會。葛次長致詞祝賀印度共和紀念日77週年，並歡迎ITA會長德寧瀚（Ninad Deshpande）於年初履新，並指出近年雙邊貿易及投資持續成長，已在各領域合作取得豐碩成果。

葛次長回顧其派駐印度擔任代表近五年的經驗，強調臺灣印度友誼建立在共享民主價值與追求和平繁榮等基礎之上，同時肯定臺灣印度近年在文化、教育、學術及人員往來愈趨緊密，也肯定目前約逾1萬名旅臺的印度僑民對我國社會及各領域產業的貢獻。