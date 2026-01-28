印度出現2立百病毒病例 當局稱已及時控制疫情

法新社今天(28日)報導，印度當局表示，在西孟加拉省(West Bengal)確認了兩起致命的立百病毒(Nipah Virus, NiV)感染病例後，已確保「及時控制」疫情。

根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO)的資訊，立百病毒可由動物傳人，目前沒有疫苗，死亡率介於40%至75%之間。

印度衛生部在27日夜間的一份聲明中表示：「我們加強了監測、實驗室檢測和現場調查...確保了病例的及時控制。」

該聲明並未提供關於這兩名感染者的更多細節。

聲明還補充表示：「我們正持續追蹤監測疫情，並採取一切必要的公共衛生措施。」聲明稱，已追蹤到與病例相關的196名密切接觸者，所有人的檢測結果都是陰性。

立百病毒於1998年首次被發現，當時該病毒在馬來西亞的養豬戶之間傳播。

印度首次出現立百病毒疫情爆發，是在2001年由西孟加拉省通報。

在2018年，克勒拉省(Kerala)至少17人死於立百病毒，而在2023年，又有2人因此病毒喪命，同樣是在這個南部省份。

症狀包括高燒、嘔吐和呼吸道感染，但嚴重病例可能出現痙攣和導致昏迷的腦炎。

果蝠是該病毒的自然宿主，也被認為是最有可能導致後續疫情爆發的原因。(編輯：宋皖媛)

