印度加快向中國發放商務簽證流程

（德國之聲中文網）印度將加快向中國商務人士發放簽證。兩名印度官員周五（12月12日）對路透社記者表示，其審批時間將縮短至一個月以內。這是中印兩國改善雙邊關系的重要一步。

兩名官員說，印度總理莫迪正謹慎重啟與北京的關系。背景是美國對印度實施懲罰性關稅。官員表示，新德裡已經取消一層行政審查流程，簽證審批速度因此顯著提升。

印中兩國在 2020 年中期曾在喜馬拉雅邊境發生沖突。之後印度幾乎阻斷所有中國公民的訪問。印度還將商務簽證的審查範圍擴大到內政、外交等部門。

其中一名知情官員表示，與簽證相關的問題現在已經全部解決。這名官員說：“我們已經取消行政審查環節。我們會在四周內完成商務簽證處理流程。”

兩名官員均要求匿名。

印度外交部及其他相關部門均未回復路透社記者置評請求。

邊境沖突導致影響商業往來

中印雙邊關系緊張的核心問題之一是邊界爭議。2020年5月，兩國軍隊在喜馬拉雅加勒萬河谷發生血腥沖突，導致4名中國軍人和20名印度士兵死亡。這一事件造成雙邊關系持續緊張數年。

印度智庫“觀察家研究基金會”（Observer Research Foundation）估算，更嚴格的審查導致印度電子制造商四年內損失 150 億美元產能。印度需要從中國進口核心設備來生產手機。

去年路透社報道，小米等大型中國電子企業難以獲得簽證。

業內人士說，這些限制影響了中國企業在印度擴張的計劃。太陽能產業也因缺乏熟練工人受到影響。

印度商界建議政府改善投資環境

印度總理莫迪今年8月訪問了中國。這是他七年來首次訪華。他與中國國家主席習近平會面，並討論改善關系的方式。

隨後，兩國恢復了直航。這是自 2020 年以來的首次恢復。

一項由前內閣秘書拉吉夫·高巴（Rajiv Gauba）領導的高級別委員會提出放寬政策。他現在是印度政府頂級智庫成員。該委員會也建議放寬對中國投資的限制，以改善外資環境。

印度移動與電子行業協會主席潘卡吉·莫欣德魯（Pankaj Mohindroo）說：“我們歡迎政府加快審批與印度接壤國家的技術簽證。這個決定反映出合作態度，也顯示政府采納了我們的建議。”

他補充說，這些變化發生在關鍵時刻。印度正在擴大從成品到零部件及組裝件的生產能力。

特朗普關稅政策促進中印關系回暖

隨著美國總統特朗普對印度商品征收 50% 關稅——其中包括因印度購買俄羅斯石油而額外征收 25% 懲罰性關稅，印中關系出現回暖。

在此背景下，印度調整外交策略。印度重新修復與中國的關系，同時加強與俄羅斯的聯系，並繼續與美國談判貿易協議。

莫迪加強促進增長的措施，改善外資環境，包括對來自中國的商業合作。

印度還削減消費稅並放寬勞動法規，以吸引外國投資者。

上述官員之一表示：“我們正在謹慎放松對中國的一些限制。我們希望這能改善整體商業環境。”

在周五的例行記者會上，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方注意到這一積極舉措，“中方願同印方保持溝通與協商，不斷提升兩國人員往來便利化水平”。

作者: 德才 (路透社等)