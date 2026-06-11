印度正成為全球人工智慧（AI）數據處理中心，成千上萬的勞工透過佩戴攝影機，記錄切芒果、摺衣服等日常生活動作。這些「第一人稱數據」被用來訓練人形機器人，雖然時薪僅約2美元，卻是科技巨頭開發家事機器人的關鍵資源。

在印度南部的清奈，25歲的家庭主婦 Sriramyachandra 正將智慧型手機綁在頭上，記錄自己切芒果的過程。這段看似平凡的家務影片，每小時能為她賺取約250盧比（約新台幣95元）。這份工作並非為了社群媒體，而是為了提供給全球科技公司，教導人工智慧（AI）機器人如何像人類一樣在現實世界中活動。

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這種被稱為「自我中心數據」（egocentric data）的第一人稱影像，是開發人形機器人（humanoid robot）的關鍵。開發者認為，透過餵入大量人類視角的動作紀錄，AI模型能更精準地模仿人類摺衣服、泡咖啡或製作三明治。數據公司 Objectways 的負責人 Ravi Shankar 表示，這些影像能讓機器人接手重複性工作，好讓人類去從事「更有意義的事」。

根據投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，到2050年，全球可能會有超過10億台人形機器人投入使用。印度憑藉著龐大的人口紅利，已成為AI數據標註與處理的全球中轉站。然而，印度政府智庫 NITI Aayog 也發出警告，自動化技術雖然前景看好，但也可能對印度4.9億名非正式勞工的生計構成威脅。

儘管面臨「訓練機器人取代自己」的疑慮，許多印度勞工仍投入這項新興產業。有業者樂觀認為，未來人類與機器人將會協作，例如一名在印度的焊工，未來可能透過網路遠端管理在布拉格工作的焊接機器人，開創全新的就業模式。

原文出處：印度勞工拍片教AI做家事 領時薪訓練機器人「搶飯碗」

本文由AI協作，經編輯審核後發布