印度北部警察局內爆炸！至少釀9死29傷
印度又發生嚴重爆炸事件！印度警方在調查10日德里紅堡的汽車炸彈案時，14日晚間帶回一批爆裂物回警察局採證，沒想到突然引爆火勢，瞬間吞沒整個警察局，造成至少9名員警和專家殉職。
旁邊突然發生爆炸，冒出巨大火光，爆炸的震波連民宅窗戶都被震開，這起爆炸發生在14日晚間印度北部的一所警察局裡，爆炸的強大威力引發猛烈火勢，周遭民宅跟汽車都陷入火海。
外媒報導，這起事故跟10日在印度德里紅堡的汽車炸彈案有關，當時印度政府認定是一起恐攻事件，至少造成8人死亡。警方事後查獲了一批爆裂物，帶回警察局交由鑑識專家檢驗，沒想到卻突然發生爆炸，火勢瞬間吞沒整個警察局，當場造成至少9名員警和專家殉職。
目擊民眾：「先是聽到一聲爆炸，我們都嚇到了，過了大約15到20分鐘才搞清楚究竟發生了什麼，到底是爆裂其他意外，還是地震。」
由於事發突然，附近民眾全被嚇壞，現場還散落許多員警部分遺骸，場面怵目驚心。現在更棘手的是，好不容易蒐集到的爆炸相關證物又再度被炸光燒毀，也讓整個案情陷入膠著，增加調查難度。
更多東森新聞報導
救災不幸殉職！「挖土機超人」林鴻森入祀桃園忠烈祠
找到了！印度陸軍執行任務遇暴雪 2殉職士兵遺體尋獲
戰火奪愛人！尪沙場殉職 她靠科技為未婚夫生下愛子
其他人也在看
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 10 小時前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現
6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。自由時報 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 9 小時前
敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
最新／台北市民快戴口罩！松山工地竄火 濃煙飄散「這幾區」
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導最新消息！今（13）日晚間8時55分台北市松山區健康路325巷的某住宅建案工地竄出濃煙，警消人員獲報趕抵現場時發現，該工地堆放建材、模板、鋼瓶的地下室已然陷入火海，火勢迅速延燒，關係人表示現場無人受困在內；消防人員全力灌救中，以防止火勢繼續蔓延。另外，台北市應變中心也提醒，環保局評估火災產生的濃煙將影響信義、萬華、中正及內湖區，目前已緊急通報區公所透過里鄰系統提醒民眾注意防護，可先緊閉門窗或戴上口罩。民視 ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台中車站驚傳落軌！婦摔軌道遭自強號捲入車底…警消救援畫面曝
台中車站發生落軌意外！今日（15日）上午10時許，一名年約70歲婦人在車站月台時，不慎摔落軌道，被捲入109次自強號列車下方，警消人員獲報到場將婦人救出送醫，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
太子集團反擊了！向新加坡申請解凍資產
[NOWnews今日新聞]柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資產。太子集團在本周...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態
演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜自由時報 ・ 1 天前
NANA「42億元豪宅」驚爆遭男持刀闖入 母女聯手壓制！他激烈扭打後送醫
韓星NANA當年以女團After School出道，事後憑藉精湛演技，以女打仔形象聞名。據了解，NANA今（15日）豪宅今清晨遭一名30多歲男子持凶器闖入搶劫，所幸最終與母親成功將男子壓制，並通報警方。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
花蓮陸籍配偶村長遭解職提訴願成功 縣府撤銷原機關處分
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為在台陸籍配偶，2022年首度參選並當選，但在8月1日遭鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，認為富里鄉公所違反行政程序法，並要求鄉公所另為適法處理。鄧萬華得知後，僅簡單回應，還沒收到正式公文，不便多說。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
沈伯洋現身＂德國會＂作證 網友：中國敢去抓人嗎?
政治中心／台北報導民進黨立委沈伯洋，日前遭中國發布通緝，並揚言要展開全球追捕，就在12日，沈伯洋現身德國聯邦議院，表示自己將以"台灣立委身分"，出席聽證會，喊話"作為勇敢的台灣人，不會退縮"，他更以全英文，公布自身處境，影片在網路瘋傳，就有網友諷刺"中國敢進去抓人嗎？"民視 ・ 1 天前
再談總統特赦「母悶殺腦麻兒」 石崇良這回眼眶泛淚：覺得不捨啦！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北市一名80歲老婦2023年親手悶死照顧超過50年的腦麻兒子，全因身心俱疲，近期一審輕判二年六個月徒刑，法院更以情況特殊，建請總統特赦。繼昨天公開表態支持總統特赦之後，衛福部長石崇良今（14）日再次感嘆，這樣的行為雖不可取、也不應成為免除司法的理由，但「我個人的情感上，還是會覺得不捨啦」甚至一度講到眼眶泛淚。 面對...匯流新聞網 ・ 1 天前
坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人
王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。目前已知涉案藝人達18人，據了解，檢方也針對第一波起訴者具體求刑，王大陸依刑法偽造文書罪求刑1年。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。王家二女婿今天（14日）表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前