印度北部警察局內爆炸！至少釀9死29傷

印度又發生嚴重爆炸事件！（示意圖／Pexels）





印度又發生嚴重爆炸事件！印度警方在調查10日德里紅堡的汽車炸彈案時，14日晚間帶回一批爆裂物回警察局採證，沒想到突然引爆火勢，瞬間吞沒整個警察局，造成至少9名員警和專家殉職。

旁邊突然發生爆炸，冒出巨大火光，爆炸的震波連民宅窗戶都被震開，這起爆炸發生在14日晚間印度北部的一所警察局裡，爆炸的強大威力引發猛烈火勢，周遭民宅跟汽車都陷入火海。

外媒報導，這起事故跟10日在印度德里紅堡的汽車炸彈案有關，當時印度政府認定是一起恐攻事件，至少造成8人死亡。警方事後查獲了一批爆裂物，帶回警察局交由鑑識專家檢驗，沒想到卻突然發生爆炸，火勢瞬間吞沒整個警察局，當場造成至少9名員警和專家殉職。

目擊民眾：「先是聽到一聲爆炸，我們都嚇到了，過了大約15到20分鐘才搞清楚究竟發生了什麼，到底是爆裂其他意外，還是地震。」

由於事發突然，附近民眾全被嚇壞，現場還散落許多員警部分遺骸，場面怵目驚心。現在更棘手的是，好不容易蒐集到的爆炸相關證物又再度被炸光燒毀，也讓整個案情陷入膠著，增加調查難度。

