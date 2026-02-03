印度又有家暴！受害者是人夫，被妻虐待打爆求助網友。圖／翻自@bahuguna46

印度又傳出家暴事件，但這一次受害者不是女性，而是一名人夫。由於求助無門，他只好偷拍被妻子毆打的過程，並上傳網路向網友求救。

近日國外網路瘋傳這段影片，一名人夫在家中遭到妻子瘋狂暴打，影像也可見，現場還有其他親友，但這些親友無法阻止妻子的暴行，依舊持續對人夫毆打。這名人夫就指控，自己長時間受到妻子虐待，但由於印度的求救制度不完善，他也不知該如何是好，所以先偷拍自己遭到妻子虐打的影像，然後上傳網路，希望獲得網友的協助。

結果這段影像，獲得網友熱烈關注與討論，並紛紛呼籲政府當局能為男子提供協助。就有網友直呼：「沒想到印度也有男生會受害！」、「這對夫妻之間到底發生什麼事？」、「真的不只女生會被家暴，男生也是會遇到的。」

這段影像，獲得網友熱烈關注與討論。圖／翻自@bahuguna46

印度過去經常傳出女性遭家暴或性侵等事件，先前由國際婦女研究中心（ICRW）做的調查顯示，有45%的印度婦女、多達上千萬人，曾遭受不同形式的家暴；在15-19歲的印度青少年中，有57%的男生認為打老婆是很正常的，甚至有53%的印度女孩也認同這觀點。

雖然民間團體不斷推動家暴相關修法，但2024年印度最高法院在一場家暴訴訟的解釋卻稱，相較於其他性侵犯罪，應該對「婚內強暴」更為寬容。根據現行印度刑法典，性侵罪成立最少處10年徒刑，不過印度政府認為，現行法律足以處理婚內強暴、家暴，包括2005年1項保護婦女免於家庭暴力的法律。

