印度向美採購液化石油氣 數量約達年進口量1成

（中央社記者李晉緯新德里17日專電）印度石油暨天然氣部部長浦立（Hardeep Singh Puri）今天表示，印度已和美國簽約，2026年將向美方買進220萬噸的液化石油氣（LPG），約占印度每年進口量10%。

今日印度（India Today）報導，浦立今天宣布，和美國簽下這份合約，是「歷史性的突破」。

浦立說：「為提供印度人民安全且價格合理的液化石油氣，我們一直努力要讓採購的管道更為多元，此事目前有了重大進展，就是印度將從美國買進液化石油氣，1年內將自美方進口約220萬噸的量。」

廣告 廣告

印度經濟時報（Economic Times）指出，浦立稱印度是全球規模最大、成長最快的液化石油氣市場之一，並指這項與美國的協議，代表印度讓液化石油氣來源多元化，邁出重要的一步。

浦立提到，印度政府致力於確保印度家庭都能夠用得起液化石油氣。

他指出，儘管去年全球液化石油氣的價格飆升超過60%，在每桶液化石油氣要價1100盧比（約新台幣386元）的情況下，印度總理莫迪（Narendra Modi）透過相關政策的施行，讓消費者的負擔不超過每桶550盧比（約新台幣193元）。

印度政府為避免民眾受到國際液化石油氣價格上漲的衝擊，1年撥出超過4000億盧比（約新台幣1406億元）預算作為補貼。

印度是全球第2大液化石油氣消費國，其需求成長快速，主因是家庭用戶數量及用量迅速增加。

目前印度超過50%的液化石油氣仰賴進口，其中大部分是從西亞國家買進，現在向美國採購相當數量的液化石油氣，是印度政府降低對傳統供應商依賴、提高供應穩定度、避免受全球市場價格暴漲風險的策略之一。

印度這項採購計畫，預料將使印度和美國的能源合作得以持續深化。對印度公司來說，也可擺脫對少數供應商的依賴、使供應來源更多元，進而降低供應鏈風險，並提高價格穩定性。（編輯：田瑞華）1141117