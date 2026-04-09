印度商務訪問團 5年多來首度訪中國

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（中央社記者李雅雯上海9日電）印度商務代表團5年多來首度訪問中國，走訪上海、浙江、江蘇，關注電動汽車、再生能源、供應鏈等領域合作。中國駐印度使館表示，「（中印）解凍是真實的」。

中國駐印度使館發言人宇靜6日在社群平台X貼文寫道，5年多來第一個訪問中國的印度商務訪問團在上海，關注清潔能源（再生能源）、供應鏈等。宇靜強調，「解凍是真實的」，文末貼出中國、印度國旗圖示。

環球時報9日報導援引印度在地媒體報導內容指出，這個印度商務訪問團由8人組成，來自電動車、電池儲能等印度新創公司，在3月29日至4月4日赴中國考察，關注再生能源、電動交通領域，走訪上海、浙江、江蘇。

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印度商務訪問團在中國考察期間，接洽來自再生能源、電動車產業鏈等20多家中國企業。印度商務訪問團成員對於中國工廠內部自動化程度與電動車、再生能源系統組件縱向一體化整合能力感到印象深刻。

環球時報9日報導指出，印度企業界對於商務訪問團訪問中國表達支持，歡迎技術合作、合資建廠、設備採購和供應鏈本土化，不過同時也擔憂印度的高關稅、審批程序冗長、政策不穩定等因素會影響後續合作推進。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7日報導，去年以來，中印兩國一直在改善關係，印度商務訪問團的前往，象徵兩國關係回暖再邁出一步。（編輯：周慧盈）1150409