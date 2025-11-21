印度國產戰鬥機飛行表演時墜毀

（德國之聲中文網）目擊者稱，這架光輝戰機在當地時間下午2點15分左右低空飛行時墜毀。路透社報道稱，這是該型戰機第二次發生墜毀事故，前一次是在2024年一次軍事演習中。

光輝戰鬥機由印度斯坦航空有限公司（Hindustan Aeronautics Ltd）制造，發動機則是通用電氣公司（General Electric）提供的。

目前，印度空軍的主要裝備是俄羅斯和前蘇聯的戰鬥機，而輕型戰鬥機光輝，旨在取代印度現有的俄羅斯米格-21戰機。經過二十多年研發，光輝戰機終於在2001年成功問世。據悉，印度空軍在未來十年內將擁有近220架光輝戰鬥機以及它的升級版Mk-1A型戰機。

本次墜機事件發生在迪拜航展的最後一天，該航展也是中東地區規模最大的航空盛會。印度空軍在一份聲明中表示：“正在成立調查委員會，以查明事故原因。”

作者: 德聞 (路透社)