印度墜機! 機上至少5人 高官與國大黨領導人帕瓦爾全罹難

在印度發生墜機的「利爾噴氣（Learjet）」45型飛機。(示意圖) 圖 : 翻攝自Air Chater Service

[Newtalk新聞] 一架印度飛機當地時間今（28）日上午，在馬哈拉斯特拉邦的巴蘭塔機場墜毀。據機場方面證實，這架飛機當時正在嘗試降落，但偏離了跑道，最終墜毀。

據悉，這是一架龐巴迪的「利爾噴氣（Learjet）」45型飛機，是一架輕型公務機，是從孟買包租來的。

據印度民航總局消息，事發時，印度馬哈拉斯特拉邦副首席部長、國大黨領導人阿吉特·帕瓦爾與 2 名工作人員和 2 名機組人員在飛機上。初步資訊顯示，機上人員全部遇難。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中共謠言滿天飛! 傳元老朱鎔基、胡錦濤死訊、還傳習遭張又俠「反殺」

(影) 各地解放軍全副武裝「進京勤王」? 京津唐高速被封 「這7字」害張又俠落馬....

印度國大黨領導人阿吉特·帕瓦爾。

印度發生墜機的地點，現場可看到機尾。 圖 : 影片截圖