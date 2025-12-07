印度夜店瓦斯氣爆！大火釀25死多名遊客罹難

▲印度果阿邦一間知名夜店6日深夜發生火災，造成25人死亡，罹難者至少包括3至4名遊客及夜店員工。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 印度度假聖地果阿邦（Goa）沿海地區一間知名夜店，6日晚間發生嚴重火災，造成25人死亡，大多數死者是員工，但據信也有遊客身亡。

據BBC、路透社報導，當地官員表示，北果阿區阿爾波拉（Arpora）熱門海灘景點附近的知名夜店 Birch by Romeo Lane6日午夜發生大火。警方認為，廚房瓦斯桶發生爆炸起火，火勢迅速蔓延到整個場所。

官方7日上午表示，死亡人數已上升到25人。果阿邦警察總監庫馬爾（Alok Kumar）表示，大多數遺體都是在廚房附近發現，表明罹難者多數是夜店員工。

果阿邦行政首長薩望特（Pramod Sawant）表示，有三人死於燒傷，另有人死於窒息，有3到4名遊客遇難，但沒有透露罹難遊客的年齡或國籍。警方則向亞洲新聞社（ANI）表示，至少有4名死者是遊客，14名是俱樂部工作人員。消防救難人員已將罹難者遺體運往帕納吉的果阿醫學院，仍在確認罹難者身份。

週日清晨，緊急救援隊正在清理燒焦的廢墟，以確定火災原因。現場仍有大量保全，夜店大門緊閉，任何人不得入內。

印度總理莫迪在社群媒體上發文稱，果阿邦的火災「令人深感悲痛」，宣布將向每位罹難者家屬提供最高20萬盧比（約新台幣6.9萬員）的賠償，並向每位傷者提供5萬盧比（約新台幣1.7萬元）的賠償。

