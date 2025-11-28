印度天價車牌！VIP號「HR 88B 8888」4095萬拍出 神祕富豪曝光

1.17億盧比的成交價是什麼概念？若以同樣的金額，在印度足以購買一輛頂級豪華車。（翻攝自https://www.oneindia.com/）

印度車牌競標市場爆出天價紀錄！哈里亞納邦希薩爾1名神祕競標者，在當地交通部門的VIP號碼線上拍賣中，以驚人的1.17億盧比（約新台幣4,095萬元）拍得特殊車輛號牌HR 88B 8888，創下印度史上最高價車牌紀錄。

天價背後的「7個8」視覺魔力

據《印度時報》報導，這個號碼的吸引力在於其獨特的視覺效果，HR 88B 8888巧妙地營造出連續7個「8」或「B」的錯覺，其中「7個8」的聯想被認為是吸引買家一擲千金的主要原因。

儘管官方尚未正式公佈得標者身份和車型，但消息來源指出，這位神祕富豪是來自希薩爾的居民蘇迪爾（Sudhir）。

競標細節：從5萬盧比飆升至天價

本次拍賣由哈里亞納邦交通部透過交通運輸部網路平台進行。該號碼的起標價僅為5萬盧比（約新台幣1.75萬元）。在拍賣過程中，共有45名競標者參與競爭，在週三下午5點截止前，最終金額一路飆升至1.17億盧比。

為參與競標，競標者需預先支付1萬1盧比（約新台幣3,850元）的費用，包含1,000盧比的註冊費和10,000盧比的保證金。

部門官員表示，這筆交易只有在最高競標者全額支付1.17億盧比後才算正式完成。若未能繳清尾款，已繳交的保證金將會被沒收。

奢華對比：一個車牌的價格抵得上一輛豪華車

1.17億盧比的成交價是什麼概念？若以同樣的金額，在印度足以購買一輛頂級豪華車，例如BMW X5、Lexus RX、Mercedes-Benz GLE、Defender或Audi Q8等。

這個刷新紀錄的拍賣，也凸顯了印度富裕階層對於特殊車牌號碼的狂熱。此前，印度已有多起高價車牌交易：今年8月，昌迪加爾一位車主曾以36.4萬盧比（約新台幣12.7萬元）購得號碼CH01-DA-0001；今年4月，喀拉拉邦居民則以近46萬盧比（約新台幣16.1萬元）買下號碼KL 07 DG 0007。

這次HR 88B 8888的天價成交，無疑將印度VIP號碼的市場價格帶入了全新的境界。

