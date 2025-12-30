印度太陽能板報廢量激增 回收體系不足恐引發新環境危機

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

印度將乾淨再生能源正成為其氣候政策的核心，近十多年來大量部署太陽能板，躍居第三大太陽能生產國。根據官方數據，除了大型的太陽能場，上百萬個屋頂也加入供電網，約占總供電量的2成，近240萬個家戶透過補貼採用太陽能。然而，BBC卻指出太陽能板潛在的污染威脅。

儘管太陽能被視為乾淨能源。但若管理不當，一樣會為環境造成風險。太陽能板遊玻璃、鋁、銀和聚合物製成，這些都可以回收，但其中也有微量有毒金屬如鉛和鎘，將對土壤和水源造成污染。

報導指出，太陽能板使用壽命約25年，之後會被拆除並丟棄。印度沒有官方的太陽能廢棄物數據，也沒有相關回收預算，但一項研究估計到2023年約有10萬噸廢棄物，到2030年將增至60萬噸，目前只有少數小型設施用於處理舊太陽能板。管理此項服務需要近 300 個專用回收設施，並在未來二十年內投入 4.78 億美元（約台幣150億台幣），若再不加速處理，印度將面臨日益嚴重的廢棄物危機。

印度在2022年將太陽能板納入電子廢棄物規範，製造商負責收集、儲存、拆解及回收，並在使用壽命結束時負責。但對於家庭及小型太陽能板，雖然僅占整體5–10%，但因為較難追蹤和蒐集，將可能產生大量廢棄物。

能源、環境與水資源委員會（CEEW）表示，高效的回收可於2047年前回收38%的材料用於新太陽能板，並減少3700萬噸採礦碳排放。專家表示，未來十年印度必須建立受規範且自給自足的回收系統，提高家庭意識，並將廢棄物收集整合進太陽能商業模式。

