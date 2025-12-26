印度太陽能躍居全球第3！專家警告「這1事」

▲印度近年快速發展綠能產業，現已成為全球第三大太陽能生產國，不過，專家警告蓬勃發展的太陽能背後也存在隱憂。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 印度近年快速發展綠能產業，現已成為全球第三大太陽能生產國，不過，蓬勃發展的太陽能背後也存在隱憂，有專家警告，這些標榜「乾淨環保」的設備，若在報廢後處理不當，缺乏完善的回收計畫，將對環境造成嚴重威脅。

根據《BBC》報導，印度近年來在太陽能領域的飛速發展被譽為全球典範。短短十多年內，印度已躍升為全球第三大太陽能生產國，再生能源更成為其氣候戰略的核心。從廣闊的荒漠太陽能電廠，到城鎮民眾住宅的屋頂，太陽能板幾乎無處不在。根據印度政府數據，已有近240萬戶家庭在補貼政策下安裝了太陽能系統。目前太陽能已佔印度總裝置容量的20％以上，顯著降低了對煤炭的依賴。

太陽能熱潮背後藏隱憂

然而，印度達成這項成就的背後也隱藏著一個巨大的挑戰，這些在運作時標榜「潔淨」的設備，若在報廢後處理不當，將對環境造成嚴重威脅。太陽能板雖大部分由可回收的玻璃、鋁、銀和聚合物組成，但也含有鉛、鎘等微量有毒金屬。一旦處理失當，這些金屬將滲透並污染土壤與水源。

一般太陽能板的壽命約為25年，目前印度對於光電廢棄物回收尚無專門預算，且僅有少數小型設施具備處理能力。根據智庫「能源、環境與水委員會」（CEEW）的研究，印度光電廢棄物在2023年約為10萬噸，預計2030年將增至60萬噸，到了2047年更可能突破1100萬噸。

能源公司Targray的負責人帕瓦（Rohit Pahwa）表示，「印度多數大型太陽能電廠建於2010年代中期，真正的廢棄物浪潮將在10到15年內襲來」。

政策與現實的落差

雖然印度在2022年已將太陽能板納入《電子廢棄物管理條例》，規定製造商需負責收集與回收報廢產品，但專家警告執行情況參差不齊。

特別是佔安裝量5～10％的家用及小型系統，由於分布零散，追蹤與回收極為困難。受損或報廢的面板往往最終流入垃圾掩埋場，或由非法回收商處理，透過不安全的手段提取材料，釋放毒素。

環境專家納卡（Sai Bhaskar Reddy Nakka）警告，「太陽能給人一種提供20年潔淨能源的幻象，但若沒有認真的面板回收計畫，我們留下的將是一座座太陽能組件墳場，而非遺產」。

挑戰也伴隨機遇

儘管前景讓人擔憂，但專家認為這也孕育了新的商業機會。高效的回收不僅能解決環保問題，更能促進資源再利用。CEEW指出，到 2047年，回收材料可供應新太陽能面板38％的需求，因而減少開採礦物所產生的3700萬噸碳排放。

目前，印度的回收技術仍停留在初階階段，僅能回收低價值材料如玻璃，珍稀金屬往往在過程中流失。太陽能電池中的矽、銀、銅等貴金屬若能精準提取，將可重新投入電子產業再利用。

專家認為，未來的十年將決定印度太陽能目標的成敗。印度必須加速建立規範化的回收體系，並提高大眾對於回收的意識。納卡表示，「今天享受潔淨能源的同時，不能忽視明天的廢棄物問題」，那些從太陽能發電中獲利的企業，必須為這些設備的停止運作後的終端處理負起責任。否則，「今日的綠能奇蹟，恐將成為明日嚴峻的環境危機」。

