印度女上海轉機被扣押 原因竟是海關認她出生地屬「中國一部分」應領中護照

一名來自印度阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）女子Prema Wangjom Thongdok，上周五（21日）在上海轉機時被拘留18小時，理由竟是海關認為該女子印度護照出生地阿魯納查邦，中國海關認為該地「中國一部份」，因此印度護照「無效」；當地官員與航空公司職員還訕笑她「應該去申請中國護照，你是中國人，不是印度人」。最終，Thongdok在印度大使館官員協助下離開上海，但不准飛往她原定目的地日本，印度政府指責中方扣留印度公民一事「荒謬絕倫」，違反民航相關的國際公約。

香港媒體《追光者》報導，Thongdok是一名在英國生活約14年的印度公民，原定經上海浦東機場轉機前往日本工作。她向印媒表示，當時已通過電子通關閘口並等待登機安檢，卻突然被一名中國官員帶走，並指她的出生地阿魯納查邦是「中國一部份」，因此其印度護照無效，不准她飛往日本，只能回英國或印度。



交涉期間，上海機場和航空公司人員更曾對著她護照指指點點、大笑，稱她「是中國人，不是印度人」，應申請中國護照。被拘留期間，她被要求留在轉機區，無法購買飲食，也沒辦法在不同航廈間走動，也因為中國境內無法使用Google、WhatsApp等社群平台，讓她一度無法尋求外界協助，最終Thongdok透過英國朋友，聯繫上印度大使館交涉，讓她經印度轉機至泰國，在當地遠端工作，如今她已返回英國。



Thongdok說，她在上月同樣在上海浦東機場轉機，但當時未遭遇任何阻撓或查問，這次出發前，她也事先向中國駐倫敦大使館確認轉機程序，她認為這次扣留事件刻意針對印度阿魯納查邦公民：「我們是印度一部份，我們說着純正印地語，連中文的『中』字也看不懂，我們都是印度人……來自印度東北地區的居民，不應因為被說成『你們不是這個國家的公民』而遭受這種騷擾」。



她也指出：「我雖然在英國住了14年、拿到了永久居留權，但我從來沒想過放棄印度護照，因為我深愛我的國家，我不想在自己的祖國變成一個外國人。可是這次的事件讓我很心痛——如果我手裡拿的是英國護照，絕對不會被這樣對待、被這樣羞辱。」Thongdok返回英國後，去信印度外交部、總理辦公室、阿魯納恰查邦政府，要求政府避免同類騷擾事件「再發生在一個普通公民身上」。



對此，印度政府回應，在事發當日，當局已向中方提出「強烈抗議」，並即時派員協助Thongdok。印度當局強調，Thongdok被扣留的理由「荒謬絕倫」，並稱「阿魯納查邦『無可爭議地』屬於印度，其居民完全有權持有並使用印度護照旅行。同時，中國當局的行為違反了《芝加哥公約》與《蒙特利爾公約》等民航相關國際公約」。



阿魯納查邦位處印度東北部，與中國邊境接壤，但中國宣稱擁有該地區主權，並曾在1962年一度攻佔該地區，但隨後主動撤出，使得印度控制該地區至今。自2017年起，中國已5度單方面對阿魯納查邦地區「重新命名」，宣稱歸屬西藏「錯那市」管轄。





