印度女大生控遭輪流性侵！計程車司機喊冤「她自願的」 警曝兩人關係匪淺

印度喀拉拉邦（Kerala）一名女子遭計程車司機及其友人輪流性侵，不過警方後續搜查發現女子「說詞前後矛盾」，懷疑她可能隱瞞與計程車司機的「真實關係」，才出面指控，目前已立案調查。

根據印度《德干先驅報》（Deccan Herald）報導，事發於2日，馬迪瓦拉（Madiwala）警察局接獲一名女子報案，稱自己遭到計程車司機蘇瑞許（Suresh）與其友人輪流性侵，警方依法拘捕蘇瑞許並進行訊問。

蘇瑞許表示，與女子已認識一段時間，第一次載到對方後，兩人就變成成朋友，隨後關係更進一步發展。他堅稱與對方發生性行為是「你情我願的」，並秀出WhatsApp聊天紀錄佐證，顯示兩人關係匪淺。

警方表示，比對兩方說法後，認為女子說法不一，有許多前後矛盾之處。初步調查發現，女子為私立大學的學生，與蘇瑞許同樣來自喀拉拉邦，且兩人不久前才一起參加聚會，女子在聚會中不慎受傷，導致頸部受了輕傷。

警方懷疑，女子為了隱瞞與蘇瑞許的關係，加上身上的傷也難以跟男友交代，才向警方提出遭到輪流性侵的說法。據悉，女子男友相信她的說法，還陪同她到警察局報案。

報導指出，儘管雙方說法不一，不過警方已針對這起疑似性侵案立案調查，目前正在查證司機朋友當時是否在場，詳細案情仍有待進一步釐清。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



