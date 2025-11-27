印度女子上海轉機遭滯留 專家：印中關係僅暫時解凍

（中央社新德里27日綜合外電報導）儘管印度與中國關係近日似乎有所回溫，一名旅英印度公民在上海機場遭到刁難，再度引發兩國外交爭端。專家指出，這顯示印中關係只是「暫時」解凍，且可能與日本和中國最近爆發的爭執相關。

一名居住在英國的印度女子通多克（Pema Wangjom Thongdok）出生在印中邊境爭議地阿魯納查邦（Arunachal Pradesh），她本月21日在中國上海浦東機場轉機欲前往日本，但中國移民官員稱通多克的出生地是「中國的一部分」，因此她的印度護照是無效的。

中國2023年將阿魯納查邦納入領土範圍，並稱其為藏南地區，印度方面則強烈反對這項主張。

通多克歷經18個小時的煎熬，才在朋友與印度駐上海總領事館聯繫後，於深夜在印度官員護送下離開上海。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，印中部隊2020年在喜馬拉雅邊境爭議地帶爆發致命衝突後，兩國陷入對立僵持狀態。不過，印中去年10月就爭議邊界的巡邏事務達成重要協議，上月更在暫停5年多後恢復直航，雙方關係看似有所緩和。

然而，印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）表示，印中邊界緊張關係「並未改善」。

她談到：「這是非常暫時的緩和，起因在於中方想要打進印度市場，以及在中國與美國（貿易）緊張關係緩解前爭取時間。」

夏海娜告訴日經亞洲，「中國會持續施壓，且決不會在核心議題上（向印度）退讓」，例如邊界爭議。

印度公民在上海轉機赴日時遭到刁難，也正值日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的發言導致日中對立日益升高。

當被問及通多克的遭遇是否與當前日中外交爭端有關，印度智庫「戰略安全議題研究中心」（NatStrat）資深研究員夏瑪（Raj Kumar Sharma）告訴日經亞洲：「看來確實如此。」

夏瑪說道，中國或許想向印度和日本發出訊號，表明自己「認知」的領土主張；同時，這也可能是試圖警告亞洲國家，強調其一中原則。

「由於川普（Donald Trump）政府治下的美國似乎難以預測，且對盟邦和夥伴缺乏承諾，中國或許也是藉機製造一些議題，以觀察美方未來會如何應對涉及中國的亞洲區域問題。」（編譯：洪培英）1141127