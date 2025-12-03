印度女子「遺體放太平間被啃食」 家屬嚇：耳朵、眼睛不見了

印度一名女子的遺體放在太平間18小時，隔日家屬卻發現耳朵、眼睛遭到啃食。（示意圖，Pixabay）

印度北方邦再爆出醫療管理醜聞！占西（Jhansi）瑪哈拉妮拉克希米拜醫學（Maharani Laxmibai Medical College）太平間發生離譜事件，一名26歲女子的遺體在冷凍櫃內過夜後，被發現耳朵、眼睛及手部疑遭老鼠及蟑螂啃食，家屬見狀當場崩潰，並痛批院方嚴重疏失。

家屬領屍驚見缺耳、無眼 怒控「遺體被啃到變形」

根據《Bhaskar English》報導，死者為26歲的克蘭蒂（Kranti Devi），家屬表示他們將遺體送進太平間冷凍櫃時一切正常，並支付了400盧比（約新台幣140元）的「保管費」。然而約18小時後前往領取遺體時，卻見到令人難以接受的景象。克蘭蒂的耳朵、眼睛甚至手部都遭啃蝕，遺體遍布傷痕。

死者的兄長薩克桑（Saksham Patel）控訴：「最初遺體狀況完好，隔天再看到時，耳朵、眼睛全都不見了，一看就知道是老鼠和蟑螂啃的！」他痛斥太平間管理極度怠慢，且詢問工作人員時對方完全迴避，直到家屬激動抗議，醫護人員才出面安撫並承諾調查。

死者生前遭家暴出走 服毒後經搶救仍不治

據家屬透露，克蘭蒂婚後常遭丈夫酗酒施暴，因此回娘家暫住。11月28日，她在家中時突然服毒。送往多間醫療院所後仍於隔日宣告不治。克蘭蒂結婚8年，但無子女。

醫院否認老鼠入侵太平間 指「可能是蟲害」引質疑

針對家屬指控，醫學院出面回應，遺體當時確實存放在冷凍櫃內，「冷凍櫃不可能讓大型動物進入」，並稱眼球上的破損可能是「蟑螂或小型昆蟲造成」，目前正展開調查。但對於是否應負管理責任、為何遺體仍遭啃咬，院方未有明確說法，引發更多質疑。

家屬要求追究責任 太平間衛生問題再受關注

家屬已向醫院正式提出申訴，要求追查責任並給出交代。事件也再度凸顯印度多地醫療機構在太平間衛生、設備維護與遺體管理方面長期存在的漏洞，引發輿論痛批。目前調查仍在進行中。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

